Масштаби вражають: SANY відвантажила понад 600 електричних спецмашин усього за один місяць

ФОТО: SANY|
Такій результативності щомісячних відвантажень електричних самоскидів SANY заздрять навіть конкуренти
Як повідомляє видання Electrek із посиланням на офіційну сторінку компанії у LinkedIn, ця дивовижна статистика не враховує іншу техніку бренду.
Йдеться про висхідний асортимент електричних річстакерів, напівпричепів та екскаваторів, які також активно розходяться по світу, але не увійшли до цього підрахунку.
Дизельні версії в ефективності програють
Секрет успіху цих велетнів ховається у масивному змінному акумуляторному блоці ємністю 550 кВт-год. Таке рішення дозволяє будівельним та гірничодобувним бригадам працювати з набагато більшою ефективністю, ніж на традиційному дизельному пальному.
У серпні 200 електричних самоскидів та 403 електричні колісні навантажувачі покинули завод й вирушили до клієнтів по всьому світу. Фото: SANY
До того ж ці батареї виконують ще одну важливу функцію. Вони допомагають стабілізувати місцеві електромережі в регіонах розгортання техніки, а таких місць на планеті стає дедалі більше.
"Наш асортимент електричних транспортних засобів продовжує розширюватися, оскільки все більше клієнтів шукають способи зменшення викидів та більш екологічної роботи", – заявили менеджери
SANY.
Автопілот та амбітні плани
Китайський гігант не зупиняється лише на заміні двигунів і активно розробляє автономні продукти. На недавньому саміті в Сіані компанія показала повністю безкабінну важку вантажівку SKT145Ei.
Але найцікавіше попереду, адже SANY планує виготовити 100 тисяч електричних тягачів з напівпричепами у партнерстві з технологічною компанією Pony.ai.
Усе це наштовхує на очевидний висновок: західним ринкам час припиняти гратися з побічними квестами на кшталт водню, які лише забирають дорогоцінний час.
Якщо вони хочуть залишитися в бізнесі, доведеться зайнятися масштабною електрифікацією своїх комерційних флотів уже сьогодні.