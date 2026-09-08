Масштаби вражають: SANY відвантажила понад 600 електричних спецмашин усього за один місяць

Як повідомляє видання Electrek із посиланням на офіційну сторінку компанії у LinkedIn, ця дивовижна статистика не враховує іншу техніку бренду.

Йдеться про висхідний асортимент електричних річстакерів, напівпричепів та екскаваторів, які також активно розходяться по світу, але не увійшли до цього підрахунку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизельні версії в ефективності програють

Секрет успіху цих велетнів ховається у масивному змінному акумуляторному блоці ємністю 550 кВт-год. Таке рішення дозволяє будівельним та гірничодобувним бригадам працювати з набагато більшою ефективністю, ніж на традиційному дизельному пальному.

У серпні 200 електричних самоскидів та 403 електричні колісні навантажувачі покинули завод й вирушили до клієнтів по всьому світу. Фото: SANY

До того ж ці батареї виконують ще одну важливу функцію. Вони допомагають стабілізувати місцеві електромережі в регіонах розгортання техніки, а таких місць на планеті стає дедалі більше.

"Наш асортимент електричних транспортних засобів продовжує розширюватися, оскільки все більше клієнтів шукають способи зменшення викидів та більш екологічної роботи", – заявили менеджери

SANY.

Автопілот та амбітні плани

Китайський гігант не зупиняється лише на заміні двигунів і активно розробляє автономні продукти. На недавньому саміті в Сіані компанія показала повністю безкабінну важку вантажівку SKT145Ei.

Але найцікавіше попереду, адже SANY планує виготовити 100 тисяч електричних тягачів з напівпричепами у партнерстві з технологічною компанією Pony.ai.

Усе це наштовхує на очевидний висновок: західним ринкам час припиняти гратися з побічними квестами на кшталт водню, які лише забирають дорогоцінний час.

Якщо вони хочуть залишитися в бізнесі, доведеться зайнятися масштабною електрифікацією своїх комерційних флотів уже сьогодні.