Mazda планує розширити лінійку електромобілів китайського виробництва

Як пише Motor1, в інтерв'ю GoAuto керуючий директор Mazda Australia Вінеш Бхінді підтвердив, що компанія прагне розширити партнерство за межі існуючих моделей: "Ми почали обговорювати інші можливості, які можуть бути".

На запитання, чи буде Mazda спиратися на Changan для електромобілів, поки її власна програма акумуляторних електромобілів триває, відповідь Бхінді була напрочуд прямолінійною: "Абсолютно".

Стратегія співпраці з Changan та експортні плани

Корпоративна дорожня карта Mazda передбачає створення двох додаткових моделей на базі спільного підприємства з Changan протягом періоду 2028-30 років. Автомобілі спільної розробки розглядаються як частина ширшої стратегії розширення експорту за межі Китаю.

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За словами Вінеша Бхінді, майбутні новинки не будуть просто копіями китайських моделей із логотипом Mazda: "Ми доклали багато зусиль (і) продовжуватимемо це робити, щоб моделі (китайського виробництва Mazda) відрізнялися… є більше можливостей продовжувати це робити".

Завод у Нанкіні працює як майданчик Mazda в рамках спільного підприємства, тоді як європейська команда інженерів відповідає за налаштування плавності ходу та керованості, зберігаючи традиційний характер бренду.

Регуляторний тиск та власна програма електрифікації

Використання ресурсів Changan дозволяє Mazda швидше розширювати лінійку електромобілів і уникати штрафів за перевищення норм викидів автопарку, зокрема в Європі, де суворі екологічні вимоги вже змусили компанію припинити виробництво 2,0-літрового двигуна для моделі Miata.

Власний графік розробки електромобілів бренду має такі особливості:

Запуск власної платформи: випуск наступного повністю електричного автомобіля власної розробки відкладено до 2029 року;

Перерозподіл інвестицій: компанія скорочує прямі витрати на акумуляторні електромобілі, спрямовуючи більше ресурсів у розробку гібридних установок та нового бензинового двигуна Skyactiv-Z;

Електрифікація спорткарів: у майбутньому компанія не виключає можливість електрифікації спортивної моделі Miata.

Партнерство з Changan забезпечує японському бренду швидкий вихід на ринок електромобілів без необхідності розробки кожної моделі з нуля на початковому етапі.