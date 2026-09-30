Mazda планирует расширить линейку электромобилей китайского производства

Как пишет Motor1, В интервью GoAuto управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди подтвердил, что компания стремится расширить партнерство за пределы существующих моделей: "Мы начали обсуждать другие возможности, которые могут быть".

На вопрос, будет ли Mazda опираться на Changan для электромобилей, пока ее собственная программа аккумуляторных электромобилей продолжается, ответ Бхинди был удивительно прямолинейным: "Абсолютно".

Стратегия сотрудничества с Changan и экспортные планы

Корпоративная дорожная карта Mazda подразумевает создание двух дополнительных моделей на базе совместного предприятия с Changan в течение периода 2028-30 годов. Автомобили совместной разработки рассматриваются как часть более широкой стратегии расширения экспорта за пределы Китая.

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По словам Винеша Бхинди, будущие новинки не будут просто копиями китайских моделей с логотипом Mazda: "Мы приложили много усилий и будем продолжать это делать, чтобы модели (китайского производства Mazda) отличались… есть больше возможностей продолжать это делать".

Завод в Нанкине работает как площадка Mazda в рамках совместного предприятия, тогда как европейская команда инженеров отвечает за настройку плавности хода и управляемости, сохраняя традиционный характер бренда.

Регуляторное давление и собственная программа электрификации

Использование ресурсов Changan позволяет Mazda быстрее расширять линейку электромобилей и избегать штрафов за превышение норм выбросов автопарка, в частности, в Европе, где строгие экологические требования уже заставили компанию прекратить производство 2,0-литрового двигателя для модели Miata.

Собственный график разработки электромобилей бренда имеет следующие особенности:

Запуск собственной платформы: выпуск следующего полностью электрического автомобиля собственной разработки отложен до 2029 года;

Перераспределение инвестиций: компания сокращает прямые затраты на аккумуляторные электромобили, направляя больше ресурсов в разработку гибридных установок и нового бензинового двигателя Skyactiv-Z;

Электрификация спорткаров: в будущем компания не исключает возможность электрификации спортивной модели Miata.

Партнерство по Changan обеспечивает японскому бренду быстрый выход на рынок электромобилей без необходимости разработки каждой модели с нуля на начальном этапе.