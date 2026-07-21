McLaren барабанщика Pink Floyd виставили на продаж

Один із найцінніших гоночних автомобілів в історії McLaren F1 GTR виставили на аукціон RM Sotheby's. За купе 1996 року з шасі 10R, яке належало барабаннику легендарного гурту Pink Floyd Ніку Мейсону, планують виручити понад 35 млн доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Шасі 10R є одним із двох прототипів McLaren F1 GTR Short-Tail та першим із дев'яти автомобілів, побудованих за специфікацією 1996 року.

Прототип для перегонів "24 години Ле-Мана"

Оновлена версія F1 GTR отримала модернізований аеродинамічний пакет із подовженими передньою та задньою частинами кузова, більшим переднім сплітером і вдосконаленою трансмісією з магнієвим корпусом.

Завдяки доопрацюванням масу автомобіля вдалося зменшити на 38 кг. За даними RM Sotheby's, специфікація 1996 року виявилася навіть швидшою за пізніший McLaren F1 GTR Long-Tail 1997 року.

Саме цей автомобіль використовували під час підготовки до марафону "24 години Ле-Мана" 1996 року. На передкваліфікаційних заїздах ним керував заводський пілот McLaren Девід Бребем. Машина посіла восьме місце у своєму класі та 20-те в абсолютному заліку.

Гоночний McLaren перетворили на дорожній

До 1999 року автомобіль залишався у власності McLaren, після чого його придбав барабанник Pink Floyd Нік Мейсон, який відомий своєю великою колекцією класичних спортивних автомобілів.

Перед передачею новому власнику компанія переобладнала гоночний McLaren F1 GTR для експлуатації на дорогах загального користування. У результаті він став одним із 16 таких автомобілів із дорожньою реєстрацією.

Ще однією особливістю шасі 10R є унікальне заводське забарвлення у червоно-жовтих кольорах, натхненне попартом 1990-х років. Через це автомобіль отримав неофіційну назву The Pop Art F1.

За роки експлуатації суперкар двічі проходив відновлення у компанії Lanzante після інцидентів у 2009 та 2017 роках. Також автомобіль неодноразово брав участь у дорожніх турах і демонстраційних заїздах, а у 2022 році став одним із експонатів Фестивалю швидкості в Гудвуді.

Очікується, що шасі 10R стане одним із найдорожчих автомобілів, проданих на аукціоні цього року.