McLaren барабанщика Pink Floyd выставлен на продажу

Один из самых ценных гоночных автомобилей в истории – McLaren F1 GTR – выставлен на аукцион RM Sotheby's. За купе 1996 года с шасси 10R, принадлежавшее барабанщику легендарной группы Pink Floyd Нику Мейсону, планируют выручить более 35 млн долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Шасси 10R является одним из двух прототипов McLaren F1 GTR Short-Tail и первым из девяти автомобилей, построенных по спецификации 1996 года.

Прототип для гонки «24 часа Ле-Мана»

Обновленная версия F1 GTR получила модернизированный аэродинамический пакет с удлиненными передней и задней частями кузова, более крупным передним сплиттером и усовершенствованной трансмиссией с магниевым корпусом.

Благодаря доработкам массу автомобиля удалось уменьшить на 38 кг. По данным RM Sotheby's, версия 1996 года оказалась даже быстрее более позднего McLaren F1 GTR Long-Tail 1997 года.

Именно этот автомобиль использовался при подготовке к марафону «24 часа Ле-Мана» 1996 года. На предквалификационных заездах им управлял заводской пилот McLaren Дэвид Бребем. Машина заняла восьмое место в своем классе и 20-е в абсолютном зачете.

Гоночный McLaren преобразовали в дорожный

До 1999 года автомобиль оставался в собственности McLaren, после чего его приобрел барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, известный своей обширной коллекцией классических спортивных автомобилей.

Перед передачей новому владельцу компания переоборудовала гоночный McLaren F1 GTR для эксплуатации на дорогах общего пользования. В результате он стал одним из 16 таких автомобилей с дорожной регистрацией.

Еще одной особенностью шасси 10R является уникальная заводская окраска в красно-желтых тонах, вдохновленная попартом 1990-х годов. Из-за этого автомобиль получил неофициальное название The Pop Art F1.

За годы эксплуатации суперкар дважды проходил реставрацию в компании Lanzante после инцидентов в 2009 и 2017 годах. Кроме того, автомобиль неоднократно участвовал в дорожных турах и демонстрационных заездах, а в 2022 году стал одним из экспонатов Фестиваля скорости в Гудвуде.

Ожидается, что шасси 10R станет одним из самых дорогих автомобилей, проданных на аукционе в этом году.