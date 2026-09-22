McLaren отримала нове обличчя: що змінилося у знаменитому логотипі

Британська McLaren представила 22 вересня нову фірмову айдентику, яка буде спільною для McLaren Automotive та McLaren Racing. Як повідомила сама McLaren, дизайнери не стали повністю відмовлятися від знайомої символіки, а звернулися до історії компанії та її засновника Брюса Макларена.

Новий логотип насправді повертає McLaren до минулого

Найпомітнішою зміною став новий фірмовий напис McLaren. Його створювали з огляду на вивіску над сімейною автозаправкою та сервісною станцією в Ремуері, передмісті Окленда в Новій Зеландії.

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Станцією володіли батьки Брюса Макларена - Лес і Рут. Саме там майбутній засновник McLaren працював над автомобілем, на якому здобув свою першу гоночну перемогу.

Тому замість чергового ультрасучасного шрифту британці фактично повернулися до місця, де почалася історія McLaren. Старе написання переосмислили для сучасної айдентики.

Знайомий Speedmark залишили

Знаменитий вигнутий знак Speedmark нікуди не зник. McLaren використовує його з 1997 року, і сьогодні це одна з найбільш упізнаваних деталей бренду.

Компанія також залишила фірмовий колір Papaya та історичний символ Speedy Kiwi, який нагадує про новозеландське походження Брюса Макларена. Водночас палітру фірмових кольорів розширили відтінками, пов'язаними з різними періодами історії марки.

Цікаво, що останнім часом McLaren дедалі частіше звертається до власної історії. Нещодавно Auto24 розповідав про McLaren McL 6GT із механічною коробкою передач, який стане першим дорожнім McLaren із "механікою" після легендарного F1. У його оформленні теж використали історичний Speedy Kiwi та підпис Брюса Макларена.

Новий логотип з'явиться не тільки на суперкарах

Зміна фірмового стилю відбувається у цікавий для McLaren момент. Компанія готується вийти за межі традиційної формули низького двомісного суперкара із середнім розташуванням двигуна.

Головною новинкою стане великий автомобіль із кількома рядами сидінь. Фактично йдеться про перший SUV в історії McLaren.

Буквально кілька днів тому Auto24 писав, що McLaren уже підтвердила розробку свого першого кросовера. Його планують представити до кінця десятиліття, а серед потенційних конкурентів називають Lamborghini Urus та Aston Martin DBX.

Для McLaren це серйозна зміна стратегії. Бренд десятиліттями будував імідж навколо легких спортивних машин, тому створення великого сімейного автомобіля змушує інженерів вирішувати незвичні для компанії завдання. Зокрема, McLaren ще визначається, наскільки широко в конструкції кросовера можна буде використовувати дорогий карбон замість традиційнішого алюмінію.

McLaren хоче стати більшим брендом

Новий стиль використовуватимуть не лише на автомобілях. Він поступово з'явиться у McLaren Racing, дилерських центрах, цифрових сервісах, корпоративних матеріалах та інших напрямках бізнесу.

Таким чином компанія фактично створює єдину айдентику для дорожніх машин та автоспорту.

При цьому від традиційних суперкарів McLaren, звичайно, не відмовляється. На вершині модельного ряду залишається W1, про який Auto24 розповідав після його презентації. Гібридний гіперкар став ідейним наступником F1 та P1 і найпотужнішим дорожнім автомобілем марки.

Тепер поруч із такими машинами мають з'явитися значно практичніші моделі, тому оновлення логотипа виглядає не просто дизайнерською забаганкою, а своєрідною межею між двома етапами історії McLaren.

Автовиробники масово спрощують логотипи

McLaren – далеко не перша автомобільна компанія, яка останніми роками взялася за власну емблему. Фірмовий стиль уже переглядали BMW, Volkswagen, Honda, Jaguar, Lamborghini та інші виробники.

Загальна тенденція схожа: об'ємні хромовані емблеми поступаються простішій графіці, яка однаково добре виглядає на кузові автомобіля, екрані мультимедійної системи, смартфоні та в соціальних мережах.

McLaren пішла трохи іншим шляхом. Замість радикального розриву зі старим дизайном компанія вирішила сильніше підкреслити своє походження. Тож новий McLaren одночасно дивиться вперед - у бік кросоверів та розширення модельної лінійки - і назад, до маленької сімейної станції в Новій Зеландії, де починалася історія Брюса Макларена.