Mercedes-Benz 540 K, яким користувався Герман Герінг, відреставрують в Австралії

Історія цього автомобіля нерозривно пов'язана з подіями Другої світової війни, зазначає Auto Bild. За наявними даними, кабріолет використовувався Германом Герінгом для офіційних поїздок на державні заходи. Серед особливостей автомобіля були індивідуально виготовлений салон, велика кількість хромованого декору та спеціальні кріплення для державних прапорів.

Після завершення війни Mercedes-Benz був конфіскований американськими військовими. Згодом автомобіль опинився у США, де у 1958 році перейшов до приватного власника. Протягом наступних десятиліть машина практично не експлуатувалася й поступово перетворилася на купу металу.

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Лише близько 13 років тому двоє американських дилерів класичних автомобілів розшукали автомобіль у Північній Кароліні та викупили його з наміром провести реставрацію. Втім, роботи так і не почалися.

Де зараз перебуває автомобіль?

Зараз історичний Mercedes-Benz перебуває у майстерні Sleeping Beauties Restoration поблизу австралійського Брісбена. Компанія спеціалізується на максимально автентичній реставрації класичних автомобілів. За словами керівника майстерні Джеймса Айзека Міллара, команда прагне зберегти якомога більше оригінальних кузовних елементів, дерев'яних вставок, фурнітури, електропроводки та інших компонентів.

Водночас він наголошує, що майстерня не ставить за мету відновлення автомобіля конкретної історичної особи. "Ми не реставруємо Mercedes Герінга. Ми реставруємо частину автомобільної історії", – пояснив Міллар. За його оцінками, повний цикл реставрації триватиме від чотирьох до п'яти років.

Один із найцінніших довоєнних Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 540 K вважається однією з найвизначніших моделей марки довоєнного періоду. Автомобіль оснащувався 5,4-літровим рядним восьмициліндровим двигуном із механічним нагнітачем, який розвивав до 180 кінських сил. Максимальна швидкість сягала майже 170 км/год.

У період з 1936 по 1940 рік було випущено лише 419 автомобілів, причому значна частина з них отримувала індивідуальні кузови. Особливістю цього екземпляра є те, що він поєднує шасі, розроблене для перспективної моделі 580 K, із силовим агрегатом від 540 K. Серійне виробництво 580 K так і не розпочалося через початок Другої світової війни.

Історія авто досі викликає дискусії