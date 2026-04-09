Mercedes-Benz W140 перетворили на дрифт-корч: як це виглядає

Легендарний “кабан”, Mercedes-Benz S600 W140, перетворили на концепт у ролі дрифт-кара. Щоправда лише віртуально.
Як виглядає дрифтовий Mercedes-Benz W140
Євген Гудущан
9 квітня, 22:20
0
0 хв

Культовий седан 1990-х — Mercedes-Benz S600 W140 — отримав неочікуване “друге життя” у вигляді дрифт-кара. Втім, є важливий нюанс: цей проект існує лише у вигляді рендерінгу, а не реального автомобіля. Про це пише topgir.com.ua.

Що це за проект

Концепт створено на честь досягнення 600 тисяч підписників акаунту Classic Driver в Instagram. Автором дизайну виступив Давіде Вірдіс, який відомий своїми сміливими інтерпретаціями класичних моделей.

Як виглядає дрифт-версія

У візуалізації класичний представницький седан перетворили на агресивний дрифт-кар:

  • занижена посадка
  • розширені колісні арки
  • екстремальний обвіс
  • гоночна стилістика

Дизайн натхненний японською культурою босодзоку, що додає автомобілю характерного “вуличного” стилю.

Відсилки до історії бренду

Проект також містить алюзії на легендарний гоночний автомобіль Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG Red Pig, який став символом спортивних амбіцій бренду. Втім, у новій інтерпретації акцент зроблено не на трекових перегонах, а на сучасній дрифт-культурі — нічних заїздах і шоу-контролі автомобіля.

Головний нюанс

Попри детальне опрацювання, це лише дизайнерська фантазія. Реального автомобіля не існує.

Фактично, це відповідь на питання: яким міг би бути Mercedes-Benz S600 W140, якби його створювали не як люксовий седан, а як дрифт-проект.

Аналітика

Подібні рендери — не просто розвага, а частина сучасної автомобільної культури. Вони:

  • переосмислюють класичні моделі
  • залучають нову аудиторію
  • формують тренди в тюнінгу

Особливо показовим є вибір бази — W140, який традиційно асоціюється з комфортом і статусом, а не автоспортом. Саме контраст і робить проект вірусним.

Водночас подібні концепти іноді стають натхненням для реальних кастом-проектів, тому не виключено, що з часом подібний “кабан-дрифтер” може з’явитися і в реальному житті.

#Автофанати #Новини