Mercedes-Benz W140 перетворили на дрифт-корч: як це виглядає

Культовий седан 1990-х — Mercedes-Benz S600 W140 — отримав неочікуване “друге життя” у вигляді дрифт-кара. Втім, є важливий нюанс: цей проект існує лише у вигляді рендерінгу, а не реального автомобіля. Про це пише topgir.com.ua.

Що це за проект

Концепт створено на честь досягнення 600 тисяч підписників акаунту Classic Driver в Instagram. Автором дизайну виступив Давіде Вірдіс, який відомий своїми сміливими інтерпретаціями класичних моделей.

Як виглядає дрифт-версія

У візуалізації класичний представницький седан перетворили на агресивний дрифт-кар:

занижена посадка

розширені колісні арки

екстремальний обвіс

гоночна стилістика

Дизайн натхненний японською культурою босодзоку, що додає автомобілю характерного “вуличного” стилю.

Відсилки до історії бренду

Проект також містить алюзії на легендарний гоночний автомобіль Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG Red Pig, який став символом спортивних амбіцій бренду. Втім, у новій інтерпретації акцент зроблено не на трекових перегонах, а на сучасній дрифт-культурі — нічних заїздах і шоу-контролі автомобіля.

Головний нюанс

Попри детальне опрацювання, це лише дизайнерська фантазія. Реального автомобіля не існує.

Фактично, це відповідь на питання: яким міг би бути Mercedes-Benz S600 W140, якби його створювали не як люксовий седан, а як дрифт-проект.

Аналітика

Подібні рендери — не просто розвага, а частина сучасної автомобільної культури. Вони:

переосмислюють класичні моделі

залучають нову аудиторію

формують тренди в тюнінгу

Особливо показовим є вибір бази — W140, який традиційно асоціюється з комфортом і статусом, а не автоспортом. Саме контраст і робить проект вірусним.

Водночас подібні концепти іноді стають натхненням для реальних кастом-проектів, тому не виключено, що з часом подібний “кабан-дрифтер” може з’явитися і в реальному житті.