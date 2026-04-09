Mercedes-Benz W140 перетворили на дрифт-корч: як це виглядає

Культовий седан 1990-х — Mercedes-Benz S600 W140 — отримав неочікуване “друге життя” у вигляді дрифт-кара. Втім, є важливий нюанс: цей проект існує лише у вигляді рендерінгу, а не реального автомобіля. Про це пише topgir.com.ua.
Що це за проект
Концепт створено на честь досягнення 600 тисяч підписників акаунту Classic Driver в Instagram. Автором дизайну виступив Давіде Вірдіс, який відомий своїми сміливими інтерпретаціями класичних моделей.
Як виглядає дрифт-версія
У візуалізації класичний представницький седан перетворили на агресивний дрифт-кар:
- занижена посадка
- розширені колісні арки
- екстремальний обвіс
- гоночна стилістика
Дизайн натхненний японською культурою босодзоку, що додає автомобілю характерного “вуличного” стилю.
Відсилки до історії бренду
Проект також містить алюзії на легендарний гоночний автомобіль Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG Red Pig, який став символом спортивних амбіцій бренду. Втім, у новій інтерпретації акцент зроблено не на трекових перегонах, а на сучасній дрифт-культурі — нічних заїздах і шоу-контролі автомобіля.
Головний нюанс
Попри детальне опрацювання, це лише дизайнерська фантазія. Реального автомобіля не існує.
Фактично, це відповідь на питання: яким міг би бути Mercedes-Benz S600 W140, якби його створювали не як люксовий седан, а як дрифт-проект.
Аналітика
Подібні рендери — не просто розвага, а частина сучасної автомобільної культури. Вони:
- переосмислюють класичні моделі
- залучають нову аудиторію
- формують тренди в тюнінгу
Особливо показовим є вибір бази — W140, який традиційно асоціюється з комфортом і статусом, а не автоспортом. Саме контраст і робить проект вірусним.
Водночас подібні концепти іноді стають натхненням для реальних кастом-проектів, тому не виключено, що з часом подібний “кабан-дрифтер” може з’явитися і в реальному житті.