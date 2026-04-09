Mercedes-Benz W140 превратили в дрифт-корч: как это выглядит

Культовый седан 1990-х - Mercedes-Benz S600 W140 - получил неожиданную “вторую жизнь” в виде дрифт-кара. Впрочем, есть важный нюанс: этот проект существует лишь в виде рендеринга, а не реального автомобиля. Об этом пишет topgir.com.ua.

Что это за проект

Концепт создан в честь достижения 600 тысяч подписчиков аккаунта Classic Driver в Instagram. Автором дизайна выступил Давиде Вирдис, который известен своими смелыми интерпретациями классических моделей.

Как выглядит дрифт-версия

В визуализации классический представительский седан превратили в агрессивный дрифт-кар:

заниженная посадка

расширенные колесные арки

экстремальный обвес

гоночная стилистика

Дизайн вдохновлен японской культурой босодзоку, что придает автомобилю характерного “уличного” стиля.

Отсылки к истории бренда

Проект также содержит аллюзии на легендарный гоночный автомобиль Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG Red Pig, который стал символом спортивных амбиций бренда. Впрочем, в новой интерпретации акцент сделан не на трековых гонках, а на современной дрифт-культуре - ночных заездах и шоу-контроле автомобиля.

Главный нюанс

Несмотря на детальную проработку, это лишь дизайнерская фантазия. Реального автомобиля не существует.

Фактически, это ответ на вопрос: каким мог бы быть Mercedes-Benz S600 W140, если бы его создавали не как люксовый седан, а как дрифт-проект.

Аналитика

Подобные рендеры - не просто развлечение, а часть современной автомобильной культуры. Они:

переосмысливают классические модели

привлекают новую аудиторию

формируют тренды в тюнинге

Особенно показателен выбор базы - W140, который традиционно ассоциируется с комфортом и статусом, а не автоспортом. Именно контраст и делает проект вирусным.

В то же время подобные концепты иногда становятся вдохновением для реальных кастом-проектов, поэтому не исключено, что со временем подобный “кабан-дрифтер” может появиться и в реальной жизни.