Mercedes-Benz W140 превратили в дрифт-корч: как это выглядит

Культовый седан 1990-х - Mercedes-Benz S600 W140 - получил неожиданную “вторую жизнь” в виде дрифт-кара. Впрочем, есть важный нюанс: этот проект существует лишь в виде рендеринга, а не реального автомобиля. Об этом пишет topgir.com.ua.
Что это за проект
Концепт создан в честь достижения 600 тысяч подписчиков аккаунта Classic Driver в Instagram. Автором дизайна выступил Давиде Вирдис, который известен своими смелыми интерпретациями классических моделей.
Как выглядит дрифт-версия
В визуализации классический представительский седан превратили в агрессивный дрифт-кар:
- заниженная посадка
- расширенные колесные арки
- экстремальный обвес
- гоночная стилистика
Дизайн вдохновлен японской культурой босодзоку, что придает автомобилю характерного “уличного” стиля.
Отсылки к истории бренда
Проект также содержит аллюзии на легендарный гоночный автомобиль Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG Red Pig, который стал символом спортивных амбиций бренда. Впрочем, в новой интерпретации акцент сделан не на трековых гонках, а на современной дрифт-культуре - ночных заездах и шоу-контроле автомобиля.
Главный нюанс
Несмотря на детальную проработку, это лишь дизайнерская фантазия. Реального автомобиля не существует.
Фактически, это ответ на вопрос: каким мог бы быть Mercedes-Benz S600 W140, если бы его создавали не как люксовый седан, а как дрифт-проект.
Аналитика
Подобные рендеры - не просто развлечение, а часть современной автомобильной культуры. Они:
- переосмысливают классические модели
- привлекают новую аудиторию
- формируют тренды в тюнинге
Особенно показателен выбор базы - W140, который традиционно ассоциируется с комфортом и статусом, а не автоспортом. Именно контраст и делает проект вирусным.
В то же время подобные концепты иногда становятся вдохновением для реальных кастом-проектов, поэтому не исключено, что со временем подобный “кабан-дрифтер” может появиться и в реальной жизни.