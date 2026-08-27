MG представила трирядний позашляховик Hector Tomahawk за 14 600 доларів

Попри назву, автомобіль не має конструктивного зв'язку з моделлю Hector із двигуном внутрішнього згоряння, зазначає Carscoops. Варіанти BEV та PHEV відрізняються решіткою радіатора та переднім бампером: гібрид отримав деталь у колір кузова зі збільшеним повітрозабірником та алюмінієвою захисною пластиною, тоді як електромобіль має лаконічний квадратний дизайн.

Габарити та оснащення салону

Незалежно від силового агрегату, довжина позашляховика становить 4 745 мм, колісна база – 2 810 мм, а дорожній просвіт досягає 230 мм. Салон із правим розташуванням керма розрахований на два або три ряди сидінь. Об'єм багажника у п'ятимісному виконанні становить 610 літрів, а при розкладеному третьому ряді – 192 літри.

Оснащення інтер'єру включає наступні елементи:

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15,6-дюймовий сенсорний екран із підтримкою керування жестами та 8,8-дюймову цифрову приладову панель;

двоскладний панорамний люк, 256-кольорове контурне підсвічування та аудіосистему з 10 динаміками;

персональний помічник на базі штучного інтелекту з режимом караоке та бібліотекою з понад 8 000 пісень.

Силові установки та вартість моделі

Електрична версія Hector Tomahawk EV оснащена переднім електродвигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.) та акумулятором ємністю 69,2 кВт-год, який забезпечує запас ходу понад 500 кілометрів. Підтримується швидка зарядка постійним струмом потужністю 90 кВт і функції V2L/V2H.

Гібрид Hector Tomahawk PHEV поєднує 1,5-літровий атмосферний двигун-генератор з одним електродвигуном та батареєю на 20,5 кВт-год. Загальний запас ходу перевищує 1 100 кілометрів, із яких 115 км пробігу доступні виключно на електротязі.

Вартість MG Hector Tomahawk EV становить від 20 400 до 24 500 доларів. Проте, завдяки програмі оренди акумуляторів BaaS (Battery as a Service) початкову ціну можна знизити до 14 600 доларів із подальшою платою 0,05 долара за кожен кілометр пробігу.

Вартість PHEV становить від 26 900 доларів або 22 800 доларів за програмою BaaS із платою 0,03 долара за кілометр. Поставки електричної версії на ринок Індії розпочнуться у вересні, а гібридної – у листопаді.