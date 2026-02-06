Michelin попросив перевірити шини: дефект загрожує безпеці

Така пересторога пов'язана з безпекою перевезень,в перше чергу людей та транспорту. Як йдеться у релізі Укртрансбезпеки, застереження надійшло від офіційного представництва виробника ТОВ "Мішлен Україна".

У листі вказується можлива невідповідність загальним вимогам безпеки окремих шин, що можуть використовуватися на вантажному транспорті.

Читайте також Michelin "впихнув" у смартфони далекобійників свій GPS-навігатор

Відтермінуванню не підлягає

На цій підставі Укртрансбезпека попросила перевізників і користувачів перевірити шини на своїх транспортних засобах та, за потреби, вжити відповідних заходів.

Проблемними визнано такі моделі:

355/50R22.5 MICHELIN X MULTI Z (CAI 124164);

355/50R22.5 MICHELIN X LINE ENERGY Z (CAI 928196).

Ігнорувати повідомлення виробника не варто, оскільки технічний стан шин безпосередньо впливає на керованість, гальмування та загальну безпеку руху. Особливо, коли мова заходить про шини на рульових колесах.

Читайте також Швеція "перевзується" у зимові шини майже на місяць раніше

Механізм перевірки та у разі потреби в заміни передбачає простий алгоритм – офіційно звернутися в представництво Michelin в Україні.