Michelin попросил проверить шины: дефект угрожает безопасности

Такое предостережение связано с безопасностью перевозок,в первую очередь людей и транспорта. Как говорится в релизе Укртрансбезопасности, предостережение поступило от официального представительства производителя ООО "Мишлен Украина".

В письме указывается возможное несоответствие общим требованиям безопасности отдельных шин, которые могут использоваться на грузовом транспорте.

Читайте также Michelin "впихнул" в смартфоны дальнобойщиков свой GPS-навигатор

Отсрочке не подлежит

На этом основании Укртрансбезопасность попросила перевозчиков и пользователей проверить шины на своих транспортных средствах и, при необходимости, принять соответствующие меры.

Проблемными признаны следующие модели:

355/50R22.5 MICHELIN X MULTI Z (CAI 124164);

355/50R22.5 MICHELIN X LINE ENERGY Z (CAI 928196).

Игнорировать сообщения производителя не стоит, поскольку техническое состояние шин непосредственно влияет на управляемость, торможения и общую безопасность движения. Особенно, когда речь заходит о шинах на рулевых колесах.

Читайте также Швеция "переобувается" в зимние шины почти на месяц раньше

Механизм проверки и в случае необходимости в замене предусматривает простой алгоритм – официально обратиться в представительство Michelin в Украине.