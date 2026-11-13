Міф чи реальна загроза: страховики підрахували аварії у п'ятницю 13-го

Як повідомляє видання Chip із посиланням на внутрішній аналіз компанії Verti Versicherung AG, цьогоріч календар підкинув водіям одразу кілька таких дат – у лютому, березні та листопаді. Фахівці вирішили перевірити страхові випадки з цивільної відповідальності, щоб поставити крапку в давніх водійських забобонах.

Виявилося, що містичний ореол навколо цієї дати сильно перебільшений. Хоча невеличкий сплеск аварійності дійсно фіксується, експерти запевняють, що він абсолютно не впливає на загальну картину безпеки руху.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Це збільшення не є статистично значущим. Тому залишати машину в гаражі чи на стоянці через забобони точно не варто, – зазначають представники прямого автостраховика.

Коли насправді найчастіше б'ються машини

Справжня небезпека криється не в магії чисел, а у звичайній людській втомі. Згідно з пресрелізом компанії, абсолютним лідером за кількістю дорожньо-транспортних пригод є звичайна п'ятниця, на яку припадає 16,7 відсотка всіх інцидентів.

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Одразу за нею йде четвер із показником 15,9 відсотка. Разом ці два останні робочі дні забирають на себе близько третини всіх аварій протягом тижня, адже водії поспішають додому або на відпочинок, втрачаючи пильність.

Як бачимо, у вихідні дні трапляється значно менше аварій. Інфографіка: Авто24

Вихідні виявилися найбезпечнішим часом для поїздок. У суботу стається 13,1 відсотка ДТП, а в неділю цей показник падає до рекордно низьких 7,6 відсотка.

Аналітики пояснюють таку недільну безпеку не лише меншим трафіком приватних авто. Вагому роль відіграє законодавча заборона на рух вантажівок у неділю на німецьких автобанах, що суттєво розвантажує дороги.

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Загальна статистика на дорогах

Якщо ж поглянути на загальнонаціональні цифри, то ситуація залишається напруженою. Федеральне статистичне управління Destatis підрахувало, що з січня по листопад поліція зафіксувала майже 2,3 мільйона дорожніх інцидентів.

З цієї величезної кількості понад 271 тисяча аварій призвели до тілесних ушкоджень. На жаль, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість загиблих на дорогах Німеччини зросла на 27 осіб і склала 2582 людини.