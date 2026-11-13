Миф или реальная угроза: страховщики подсчитали аварии в пятницу 13-го

Как сообщает издание Chip со ссылкой на внутренний анализ компании Verti Versicherung AG, календарь в этом году подбросил водителям сразу несколько таких дат – в феврале, марте и ноябре. Специалисты решили проверить страховые случаи гражданской ответственности, чтобы поставить точку в древних водительских предрассудках.

Оказалось, что мистический ореол вокруг этой даты сильно преувеличен. Хотя небольшой всплеск аварийности действительно фиксируется, эксперты уверяют, что он совершенно не влияет на общую картину безопасности движения.

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" Это увеличение не является статистически значимым. Поэтому оставлять машину в гараже или на стоянке из-за предрассудков точно не стоит, – отмечают представители прямого автостраховщика.

Когда на самом деле чаще всего бьются машины

Подлинная опасность кроется не в магии чисел, а в обычной человеческой усталости. Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству ДТП является обычная пятница, на которую приходится 16,7 процента всех инцидентов.

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Сразу за ней следует четверг с показателем 15,9 процента. Итого эти два последних рабочих дня забирают на себя около трети всех аварий в течение недели, ведь водители спешат домой или на отдых, теряя бдительность.

Как видим, в выходные дни происходит гораздо меньше аварий. Инфографика: Авто24

Выходные оказались самым безопасным временем для поездок. В субботу происходит 13,1% ДТП, а в воскресенье этот показатель падает до рекордно низких 7,6%.

Аналитики объясняют такую воскресную безопасность не только меньшим трафиком частных автомобилей. Весомую роль играет законодательный запрет на движение грузовиков в воскресенье на немецких автобанах, что существенно разгружает дороги.

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Общая статистика на дорогах

Если взглянуть на общенациональные цифры, то ситуация остается напряженной. Федеральное статистическое управление Destatis подсчитало, что с января по ноябрь полиция зафиксировала около 2,3 миллиона дорожных инцидентов.

Из этого огромного количества более 271 тысячи аварий привели к телесным повреждениям. К сожалению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших на дорогах Германии возросло на 27 человек и составило 2582 человека.