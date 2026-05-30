Мільйон злотих випав з інкасаторського авто: знахідку привласнив випадковий водій

Інцидент стався 18 травня на вулиці Лужицькій. За даними окружної прокуратури, під час транспортування коштів із вантажного відсіку інкасаторського автомобіля випала сумка з депозитом.

Про незвичну чи то знахідку, что то привласнення, а найточніше – згубу, розповідають кілька ресурсів, серед яких tvn24.pl та istotne.pl.

Причиною стало неналежне закріплення вантажу

Всередині перебувало близько одного мільйона злотих (понад 10 млн грн за поточним курсом). Працівники служби перевезення цінностей одразу не помітили втрати та продовжили рух.

Забрав гроші й поїхав

Камери спостереження та слідчі дії допомогли встановити подальший розвиток подій. Як повідомили в прокуратурі, випадковий перехожий зупинив автомобіль, підібрав сумку з грошима, поклав її до свого транспортного засобу та залишив місце події.

Правоохоронці оперативно встановили ймовірну особу чоловіка та затримали його.

Вулиця Лужицька в Згожелеці, де, ймовірно, з машини недолугих інкасаторів випала торба з грошима. Фото: TVN24

Гроші досі не знайшли

51-річному мешканцю Згожелецького повіту висунули обвинувачення у привласненні знайденого майна. За польським законодавством йому загрожує до одного року позбавлення волі.

Підозрюваний своєї вини не визнав і надав слідству власні пояснення. Відомо, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 тисяч злотих.

Найцікавіше, що самі гроші поки що не знайдені. Правоохоронці продовжують розслідування та намагаються встановити місцезнаходження зниклого скарбу.



Не знахідка, а привласнення

Польські правоохоронці нагадують, що знайдені кошти або інше цінне майно не можна залишати собі.

У таких випадках закон вимагає повідомити власника або передати знахідку до поліції чи відповідних служб. Інакше навіть випадкова знахідка може перетворитися на кримінальну справу.