Миллион злотых выпал из инкассаторского авто: находку присвоил случайный водитель

Инцидент произошел 18 мая на улице Лужицкой. По данным окружной прокуратуры, во время транспортировки средств из грузового отсека инкассаторского автомобиля выпала сумка с депозитом.

О необычной то ли находке, то ли о присвоении, а точнее – потере, рассказывают несколько ресурсов, среди которых tvn24.pl и istotne.pl.

Причиной стало ненадлежащее закрепление груза

Внутри находилось около одного миллиона злотых (более 10 млн грн по текущему курсу). Работники службы перевозки ценностей сразу не заметили потери и продолжили движение.

Забрал деньги и уехал

Камеры наблюдения и следственные действия помогли установить дальнейшее развитие событий. Как сообщили в прокуратуре, случайный водитель остановил автомобиль, подобрал сумку с деньгами, положил ее в свое транспортное средство и покинул место происшествия.

Правоохранители оперативно установили вероятную личность мужчины и задержали его.

Улица Лужицкая в Згожелеце, где, вероятно, из машины непутевых инкассаторов выпала сумка с деньгами. Фото: TVN24

Деньги до сих пор не нашли

51-летнему жителю Згожелецкого повета предъявлено обвинение в присвоении найденного имущества. По польскому законодательству ему грозит до одного года лишения свободы.

Подозреваемый своей вины не признал и предоставил следствию собственные объяснения. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 50 тысяч злотых.

Самое интересное, что сами деньги пока не найдены. Правоохранители продолжают расследование и пытаются установить местонахождение пропавшего сокровища.



Не находка, а присвоение

Польские правоохранители напоминают, что найденные средства или другое ценное имущество нельзя оставлять себе.

В таких случаях закон требует сообщить владельцу или передать находку в полицию или соответствующие службы. Иначе даже случайная находка может превратиться в уголовное дело.