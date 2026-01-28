У США планують писати правила дорожнього руху за допомогою штучного інтелекту

За даними розслідування ProPublica, йдеться про застосування Google Gemini, який здатен генерувати проєкти нормативних актів за лічені хвилини замість місяців або навіть років, які зазвичай потрібні для цього процесу. У відомстві це подають як технологічну революцію, або інструмент, що дозволить державним службовцям працювати швидше та ефективніше.

Проте така перспектива одразу викликала серйозні запитання, адже Міністерство транспорту безпосередньо відповідає за регулювання сфер, пов’язаних із безпекою людей, пише Auto24, посилаючись на Carscoops.

“Ідеальні правила не потрібні”

Особливе занепокоєння спричинили заяви головного юрисконсульта Міністерства транспорту Грегорі Зерзана. За інформацією ProPublica, він прямо дав зрозуміти, що ставка робиться не на якість, а на швидкість. За його словами, відомству не потрібні ідеальні або навіть дуже хороші правила — вистачить “достатньо хороших”, які формально закриватимуть усі необхідні питання. Такий підхід звучить особливо тривожно, коли йдеться про норми, що можуть впливати на безпеку транспорту, інфраструктури та мільйонів людей.

20 хвилин на правило — нова реальність?

Згідно з внутрішніми матеріалами, використання Google Gemini дозволяє отримати чорновий проєкт правила менш ніж за 20 хвилин. Ба більше, Міністерство транспорту хоче скоротити весь шлях від ідеї до повноцінного документа, готового для розгляду Управлінням інформації та регуляторних питань, до 30 днів. В одній із презентацій навіть зазначалося, що штучний інтелект може відповідати за написання 80–90% тексту нормативних актів. Людям у такій схемі відводиться роль редакторів: їм доведеться виявляти неточності, помилки та потенційно небезпечні формулювання.

Критика

Не дивно, що ідея викликала хвилю критики серед чинних і колишніх посадовців. Один із них, Майк Хортон, порівняв використання Gemini для нормотворчості з ситуацією, коли “шкільному стажеру доручають писати регуляторні правила”. Суть претензій очевидна — штучний інтелект далекий від безпомилковості, а помилки у правилах можуть мати серйозні наслідки.

Швидкість проти відповідальності

Історія з Міністерством транспорту яскраво показує ключовий конфлікт сучасного впровадження ШІ: баланс між ефективністю та відповідальністю. Технологія справді здатна радикально прискорити бюрократичні процеси, але прагнення до принципу “достатньо добре” у сфері безпеки виглядає щонайменше сумнівно.