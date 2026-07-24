Mitsubishi L200 отримав спеціальну версію та коштуватиме понад 70 тисяч доларів

Зовні автомобіль вирізняється двоколірним виконанням кузова: основним відтінком Baroque Brown та контрастним Onyx Pearl Black у нижній частині. Передня частина та розширювачі колісних арок пофарбовані в колір кузова, а решітка радіатора та корпуси бокових дзеркал виконані в чорному кольорі.

Як зазначає Carscoops автомобіль оснастили 20-дюймовими дисками з темним ромбоподібним огранюванням і позашляховими шинами Goodyear Wrangler Duratrac. До переліку зовнішнього оснащення також входять висувні підніжки з електроприводом, м'який тент, захисна обшивка вантажного відсіку, розетка на 12 вольт і фаркоп.

Оздоблення інтер'єру та технологічне оснащення

Салон спецверсії Triton отримав оздоблення коричневою та чорною шкірою з помаранчевою строчкою. На сидіннях вишито емблему у вигляді коня, а спеціальні лампи в дверях проєктують це ж зображення на асфальт при відкритті.

Значки з логотипом BF///MS розміщені на дверях, задньому борту та приладовій панелі. Оскільки модель базується на топовій версії Katana, список стандартного обладнання включає:

9-дюймовий екран мультимедійної системи та вбудовану навігацію;

систему кругового огляду на 360 градусів і преміальну акустику JBL;

двозонний клімат-контроль та спеціальні гумові килимки;

сім подушок безпеки та комплекс активних систем допомоги водієві .

Силова установка та вартість

Технічна частина залишилася без змін. Під капотом встановлено 2,4-літровий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом, який розвиває потужність 202 к.с. та 470 Нм крутного моменту. Тяга передається на обидві осі через шестиступеневу автоматичну коробку передач і систему повного приводу Mitsubishi Super Select II 4WD з блокуванням заднього диференціала та сімома режимами руху.

Mitsubishi Triton BF///MS виготовлятиметься в Бразилії під індивідуальне замовлення без суворого обмеження тиражу. Стандартна ціна спеціальної версії становить 359 990 реалів (близько 71 200 доларів), проте на старті продажів пропонується промо-ціна у розмірі 339 990 реалів (орієнтовно $67 200).