Mitsubishi представила новий електрокросовер Eclipse Sportback на базі Nissan Leaf

Загалом, практика запозичення платформ не є новою для компанії, адже на європейському ринку під назвою Eclipse Cross зараз продається модель, яка є модифікованою версією електромобіля Renault Scenic E-Tech.

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Візуальні відмінності та особливості зовнішнього дизайну

Попри спільну з Nissan Leaf конструкцію кузова, загальні пропорції та колісну базу, дизайнери Mitsubishi намагалися надати Eclipse Sportback унікальних фірмових рис. Передня частина електромобіля отримала повністю оригінальне оформлення з масивним бампером і фірмовим логотипом. Оптика має характерний для бренду світловий малюнок із витягнутими лініями денних ходових вогнів, розташованих над переробленими зонами повітрозабірників.

Задня частина кузова також зазнала суттєвих змін. Стандартні ліхтарі від Nissan були демонтовані, а замість них встановлено оригінальні L-подібні блоки габаритних вогнів, дизайн яких перегукується з передніми світловими елементами. На дверях багажного відділення з'явився великий текстовий напис із назвою бренду, а задній бампер отримав більш масивний та спортивний рельєф.

Крім того, модель відрізняється оригінальним оздобленням задніх стійок кузова, зміненою формою бічних порогів зі специфічними декоративними смугами та ексклюзивними легкосплавними дисками зі спортивним дизайном. Фотографії внутрішнього простору виробник наразі не опублікував, проте, ймовірно, архітектура передньої панелі, екрани мультимедійної системи та органи керування будуть ідентичними до інтер'єру Leaf.

Очікувані технічні характеристики та цінова політика

Компанія планує розкрити повні специфікації, точні ціни та географію продажів найближчим часом. Проте, враховуючи повну уніфікацію з базовим електромобілем, суттєвих відмінностей у силових агрегатах та динамічних можливостях з Leaf не передбачається. Офіційний старт продажів Eclipse Sportback запланований на другу половину поточного року.