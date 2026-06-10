Mitsubishi представила новый электрокроссовер Eclipse Sportback на базе Nissan Leaf

В общем, практика заимствования платформ не является новой для компании, ведь на европейском рынке под названием Eclipse Cross сейчас продается модель, которая является модифицированной версией электромобиля Renault Scenic E-Tech.

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Визуальные отличия и особенности внешнего дизайна

Несмотря на общую с Nissan Leaf конструкцию кузова, общие пропорции и колесную базу, дизайнеры Mitsubishi старались придать Eclipse Sportback уникальных фирменных черт. Передняя часть электромобиля получила полностью оригинальное оформление с массивным бампером и фирменным логотипом. Оптика имеет характерный для бренда световой рисунок с вытянутыми линиями дневных ходовых огней, расположенных над переработанными зонами воздухозаборников.

Задняя часть кузова также претерпела существенные изменения. Стандартные фонари от Nissan были демонтированы, а вместо них установлены оригинальные L-образные блоки габаритных огней, дизайн которых перекликается с передними световыми элементами. На дверях багажного отделения появилась большая текстовая надпись с названием бренда, а задний бампер получил более массивный и спортивный рельеф.

Кроме того, модель отличается оригинальной отделкой задних стоек кузова, измененной формой боковых порогов со специфическими декоративными полосами и эксклюзивными легкосплавными дисками со спортивным дизайном. Фотографии внутреннего пространства производитель пока не опубликовал, однако, вероятно, архитектура передней панели, экраны мультимедийной системы и органы управления будут идентичными интерьеру Leaf.

Ожидаемые технические характеристики и ценовая политика

Компания планирует раскрыть полные спецификации, точные цены и географию продаж в ближайшее время. Однако, учитывая полную унификацию с базовым электромобилем, существенных различий в силовых агрегатах и динамических возможностях с Leaf не предвидится. Официальный старт продаж Eclipse Sportback запланирован на вторую половину текущего года.