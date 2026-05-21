Міжнародні автобусні маршрути по-новому: для перевізників змінюють правила

Йдеться про зміни до порядку відкриття та обслуговування міжнародних маршрутів, який минулого року вперше за два десятиліття перевели у цифровий формат.

Як повідомив заступник міністра Сергій Деркач, за час роботи онлайн-системи перевізники вже подали понад тисячу електронних заяв, а через цифрову процедуру відкрили або продовжили понад 400 міжнародних маршрутів.

Що зміниться для перевізників

Головна мета оновлення — зробити процедури більш прогнозованими та зрозумілими для бізнесу.

Серед ключових змін:

заяви на відкриття маршруту через онлайн-кабінет розглядатимуть до 30 календарних днів;

на виправлення недоліків у документах перевізникам даватимуть до 20 днів;

рішення після погодження маршруту з іншою державою ухвалюватимуть протягом 10 днів;

дозвіл на маршрут видаватимуть упродовж 5 робочих днів;

верифікацію маршрутів проводитимуть раз на 12 місяців замість одного разу на квартал;

після отримання дозволів перевізник матиме 90 днів для запуску нового маршруту.

Реформа триває

У Мінрозвитку нагадують, що попередній порядок організації міжнародних автобусних перевезень фактично не змінювався близько 20 років.

"Ми побачимо: що працює, а що треба покращити. Саме тому – оновлюємо відповідний порядок. Щоб зробити процедури більш зрозумілими, прогнозованими та зручними для бізнесу, – зазначає Сергій Деркач

У міністерстві наголошують, що ключовими пріоритетами залишаються цифровізація процедур, зрозумілі правила для перевізників та поступова інтеграція українського ринку міжнародних перевезень до європейських стандартів.