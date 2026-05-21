Міжнародні автобусні маршрути по-новому: для перевізників змінюють правила

На міжнародних пасажирських рейсах вєе зроблегно багато позитивного, але буде ще більше покращень
Йдеться про зміни до порядку відкриття та обслуговування міжнародних маршрутів, який минулого року вперше за два десятиліття перевели у цифровий формат.
Як повідомив заступник міністра Сергій Деркач, за час роботи онлайн-системи перевізники вже подали понад тисячу електронних заяв, а через цифрову процедуру відкрили або продовжили понад 400 міжнародних маршрутів.
Що зміниться для перевізників
Головна мета оновлення — зробити процедури більш прогнозованими та зрозумілими для бізнесу.
Серед ключових змін:
- заяви на відкриття маршруту через онлайн-кабінет розглядатимуть до 30 календарних днів;
- на виправлення недоліків у документах перевізникам даватимуть до 20 днів;
- рішення після погодження маршруту з іншою державою ухвалюватимуть протягом 10 днів;
- дозвіл на маршрут видаватимуть упродовж 5 робочих днів;
- верифікацію маршрутів проводитимуть раз на 12 місяців замість одного разу на квартал;
- після отримання дозволів перевізник матиме 90 днів для запуску нового маршруту.
Реформа триває
У Мінрозвитку нагадують, що попередній порядок організації міжнародних автобусних перевезень фактично не змінювався близько 20 років.
"Ми побачимо: що працює, а що треба покращити. Саме тому – оновлюємо відповідний порядок. Щоб зробити процедури більш зрозумілими, прогнозованими та зручними для бізнесу, – зазначає Сергій Деркач
У міністерстві наголошують, що ключовими пріоритетами залишаються цифровізація процедур, зрозумілі правила для перевізників та поступова інтеграція українського ринку міжнародних перевезень до європейських стандартів.