Международные автобусные маршруты по-новому: для перевозчиков меняют правила

Министерство развития громад и территорий Украины обновляет правила организации международных автобусных перевозок. Подобных изменений не было уже несколько десятилетий.
ФОТО: Госпогранслужба Украины

Валентин Ожго
21 мая, 08:20
Речь идет об изменениях в порядок открытия и обслуживания международных маршрутов, который в прошлом году впервые за два десятилетия перевели в цифровой формат.

Как сообщил заместитель министра Сергей Деркач, за время работы онлайн-системы перевозчики уже подали более тысячи электронных заявлений, а через цифровую процедуру открыли или продлили более 400 международных маршрутов.

Что изменится для перевозчиков

Главная цель обновления – сделать процедуры более прогнозируемыми и понятными для бизнеса.

Среди ключевых изменений:

  • заявления на открытие маршрута через онлайн-кабинет будут рассматривать до 30 календарных дней;
  • на исправление недостатков в документах перевозчикам будут давать до 20 дней;
  • решение после согласования маршрута с другим государством будут принимать в течение 10 дней;
  • разрешение на маршрут будут выдавать в течение 5 рабочих дней;
  • верификацию маршрутов будут проводить раз в 12 месяцев вместо одного раза в квартал;
  • после получения разрешений перевозчик будет иметь 90 дней для запуска нового маршрута.

Реформа продолжается

В Минразвития напоминают, что предыдущий порядок организации международных автобусных перевозок фактически не менялся около 20 лет.

"Мы увидим: что работает, а что надо улучшить. Именно поэтому – обновляем соответствующий порядок. Чтобы сделать процедуры более понятными, прогнозируемыми и удобными для бизнеса, – отмечает Сергей Деркач

В министерстве отмечают, что ключевыми приоритетами остаются цифровизация процедур, понятные правила для перевозчиков и постепенная интеграция украинского рынка международных перевозок к европейским стандартам.

