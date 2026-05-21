Международные автобусные маршруты по-новому: для перевозчиков меняют правила

На международных пассажирских рейсах сделано много положительного, но будет еще больше улучшений
Речь идет об изменениях в порядок открытия и обслуживания международных маршрутов, который в прошлом году впервые за два десятилетия перевели в цифровой формат.
Как сообщил заместитель министра Сергей Деркач, за время работы онлайн-системы перевозчики уже подали более тысячи электронных заявлений, а через цифровую процедуру открыли или продлили более 400 международных маршрутов.
Что изменится для перевозчиков
Главная цель обновления – сделать процедуры более прогнозируемыми и понятными для бизнеса.
Среди ключевых изменений:
- заявления на открытие маршрута через онлайн-кабинет будут рассматривать до 30 календарных дней;
- на исправление недостатков в документах перевозчикам будут давать до 20 дней;
- решение после согласования маршрута с другим государством будут принимать в течение 10 дней;
- разрешение на маршрут будут выдавать в течение 5 рабочих дней;
- верификацию маршрутов будут проводить раз в 12 месяцев вместо одного раза в квартал;
- после получения разрешений перевозчик будет иметь 90 дней для запуска нового маршрута.
Реформа продолжается
В Минразвития напоминают, что предыдущий порядок организации международных автобусных перевозок фактически не менялся около 20 лет.
"Мы увидим: что работает, а что надо улучшить. Именно поэтому – обновляем соответствующий порядок. Чтобы сделать процедуры более понятными, прогнозируемыми и удобными для бизнеса, – отмечает Сергей Деркач
В министерстве отмечают, что ключевыми приоритетами остаются цифровизация процедур, понятные правила для перевозчиков и постепенная интеграция украинского рынка международных перевозок к европейским стандартам.