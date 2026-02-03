Чи потрібна зимова моторна олива для автомобіля взимку: які бувають

Під час суттєвих морозів питання моторної оливи знову стає актуальним. Водії згадують про зимову та літню оливу, сумніваються у в’язкості та переживають, чи не зашкодить двигуну холодний запуск.

Як пояснюють експерти Авто24, у сучасних автомобілях давно не використовують сезонні мастила у класичному розумінні, однак правильний вибір оливи взимку справді має значення для ресурсу двигуна та комфорту експлуатації.

Головна відмінність зимової оливи від літньої – у класі в’язкості. Але виробники олив давно навчилися поєднувати “зиму” і “літо” в одному флаконі

Читайте також: Чи можна змішувати моторну оливу: про що мовчать виробники

Питання про моторне мастило

Чому немає окремої оливи для зими та літа? Насправді вони є, але використовуються нечасто і здебільшого у комерційному транспорті. Сьогодні майже усі оливи всесезонні. Це зрозуміло за позначками в’язкості за SAE, де містяться дві цифри, одна з яких доповнена літерою W – winter (англ. - зима), наприклад, 15W-40, 20W-50. Відповідно, перша цифра – “зимова”, вона характеризує в’язкість оливи на морозі, друга – “літня”, вона позначає в’язкість за плюсової температури.

Як обирати оливу, щоб узимку двигун працював краще? Головне, на що впливає мастило у холодну пору року – це його запуск після нічної стоянки, коли стартеру важко провертати колінчастий вал у густій на морозі оливі, а помпі цю густу оливу важко проганяти вузькими каналами двигуна. Тому для зими бажано мати мастило з якомога меншою в’язкістю. І значення має не лише перша, “зимова” цифра, а й друга. Але не кожному двигуну дозволяється експлуатація на оливі з мінімальною в’язкістю типу 0W-30 або 0W40. Тому якщо є бажання, для зимового сезону треба вибирати оливу найменш в’язку з тих, що вказані у “рідному” мануалі автомобіля.

На око визначити сезонну належність моторної оливи неможливо. Рекомендовану виробником в’язкість шукайте у мануалі авто

Що станеться, якщо взимку використовувати у двигуні літню оливу? Перш за все, суто літню оливу для легкового автомобіля придбати не так вже і просто. Тому швидше за все у двигуні може опинитися не суто літній сорт, а олива з індексом зимової в’язкості надто високим для даного мотора. Але, швидше за все, в умовах українського клімату це може пройти непомітно для водія, особливо якщо машина цілком справна, а її акумулятор свіжий. У гіршому випадку, двигун з “надто літньою” оливою буде погано запускатися після тривалої стоянки на морозі. Також водієві варто прогрівати двигун, перш ніж дати йому навантаження – щоб загусла олива гарантовано нагрілася і могла заповнити усі канали системи змащування.

Читайте також: Коли міняти моторне мастило: згідно пробігу чи мотогодин

Чи не змерзне у сильні морози фільтр оливи так, як це трапляється з фільтром дизпалива? Не змерзне, адже в сучасній оливі немає таких компонентів, що на морозі перетворюють дизпаливо на кисіль - а саме, парафіну. Щобільше, у випадку, коли на холодному двигуні надто густе мастило не зможе правильно прокачуватися через фільтр, воно буде спрямовано через перепускний клапан – аж поки двигун не прогріється і олива не стане рідкою.

В асортименті провідних виробників мастильних матеріалів зазвичай присутні різні групи в’язкості

Чи можна змішувати оливи різної в’язкості? Перш за все, треба знати: не бажано змішувати оливи різних марок і оливи, створені на різній основі – мінеральне з напівсинтетикою та синтетикою. Змішувати оливи одного бренду, одного сорту й одного класу якості, але з різною в’язкістю можна без побоювань.

Зазначимо: якщо рівень оливи у двигуні впав нижче позначки “мінімум”, а треба продовжити рух, краще долити будь-який сорт, аніж примушувати двигун працювати у напівсухому режимі. Річ у тому, що всі нові мастила при сертифікації за API проходять обов’язкові тестування на змішування, які мають підтвердити, що отримана суміш збереже основні змащувальні властивості. Тобто теоретично навіть мікс з різних олив буде змащувати двигун.

Рекомендація Авто24

За сучасного рівню технологій головне правило в питанні змащування двигуна – своєчасна заміна оливи. Зрозуміло, і клас її (по ACEA чи API) також має відповідати рекомендаціям виробника машини. Тож попри все, навіть якщо у вас вже відверто стара машина, дотримуйтеся регламенту. Якщо ваш дилер або сигналізація на панелі приладів не нагадує вам про наближення планового ТО, заведіть собі імпровізований бортжурнал, в якому відмічайте дату та кілометраж заміни олив, фільтрів, пасів та інших витратних матеріалів та деталей.

Читайте також: Куди дівається олива: якщо рівень впав