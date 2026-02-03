Укр
Чи потрібна зимова моторна олива для автомобіля взимку: які бувають

З настанням холодів водії масово цікавляться, чи потрібна взимку спеціальна моторна олива та чи варто міняти мастило перед морозами. Пояснюємо, чи існує «зимова» олива для двигуна, як правильно читати маркування SAE та що насправді впливає на легкий запуск авто взимку.
Моторна олива на зиму: п'ять питань, практичні поради

Зимове масло для двигуна: 5 питань

Під час суттєвих морозів питання моторної оливи знову стає актуальним. Водії згадують про зимову та літню оливу, сумніваються у в’язкості та переживають, чи не зашкодить двигуну холодний запуск.

Як пояснюють експерти Авто24, у сучасних автомобілях давно не використовують сезонні мастила у класичному розумінні, однак правильний вибір оливи взимку справді має значення для ресурсу двигуна та комфорту експлуатації.

Головна відмінність зимової оливи від літньої – у класі в’язкості. Але виробники олив давно навчилися поєднувати “зиму” і “літо” в одному флаконі

Питання про моторне мастило

  • Чому немає окремої оливи для зими та літа? Насправді вони є, але використовуються нечасто і здебільшого у комерційному транспорті. Сьогодні майже усі оливи всесезонні. Це зрозуміло за позначками в’язкості за SAE, де містяться дві цифри, одна з яких доповнена літерою W – winter (англ. - зима), наприклад, 15W-40, 20W-50. Відповідно, перша цифра – “зимова”, вона характеризує в’язкість оливи на морозі, друга – “літня”, вона позначає в’язкість за плюсової температури.
  • Як обирати оливу, щоб узимку двигун працював краще? Головне, на що впливає мастило у холодну пору року – це його запуск після нічної стоянки, коли стартеру важко провертати колінчастий вал у густій на морозі оливі, а помпі цю густу оливу важко проганяти вузькими каналами двигуна. Тому для зими бажано мати мастило з якомога меншою в’язкістю. І значення має не лише перша, “зимова” цифра, а й друга. Але не кожному двигуну дозволяється експлуатація на оливі з мінімальною в’язкістю типу 0W-30 або 0W40. Тому якщо є бажання, для зимового сезону треба вибирати оливу найменш в’язку з тих, що вказані у “рідному” мануалі автомобіля.

На око визначити сезонну належність моторної оливи неможливо. Рекомендовану виробником в’язкість шукайте у мануалі авто

  • Що станеться, якщо взимку використовувати у двигуні літню оливу? Перш за все, суто літню оливу для легкового автомобіля придбати не так вже і просто. Тому швидше за все у двигуні може опинитися не суто літній сорт, а олива з індексом зимової в’язкості надто високим для даного мотора. Але, швидше за все, в умовах українського клімату це може пройти непомітно для водія, особливо якщо машина цілком справна, а її акумулятор свіжий. У гіршому випадку, двигун з “надто літньою” оливою буде погано запускатися після тривалої стоянки на морозі. Також водієві варто прогрівати двигун, перш ніж дати йому навантаження – щоб загусла олива гарантовано нагрілася і могла заповнити усі канали системи змащування.

  • Чи не змерзне у сильні морози фільтр оливи так, як це трапляється з фільтром дизпалива? Не змерзне, адже в сучасній оливі немає таких компонентів, що на морозі перетворюють дизпаливо на кисіль - а саме, парафіну. Щобільше, у випадку, коли на холодному двигуні надто густе мастило не зможе правильно прокачуватися через фільтр, воно буде спрямовано через перепускний клапан – аж поки двигун не прогріється і олива не стане рідкою.

В асортименті провідних виробників мастильних матеріалів зазвичай присутні різні групи в’язкості

  • Чи можна змішувати оливи різної в’язкості? Перш за все, треба знати: не бажано змішувати оливи різних марок і оливи, створені на різній основі – мінеральне з напівсинтетикою та синтетикою.Змішувати оливи одного бренду, одного сорту й одного класу якості, але з різною в’язкістю можна без побоювань.

Зазначимо: якщо рівень оливи у двигуні впав нижче позначки “мінімум”, а треба продовжити рух, краще долити будь-який сорт, аніж примушувати двигун працювати у напівсухому режимі. Річ у тому, що всі нові мастила при сертифікації за API проходять обов’язкові тестування на змішування, які мають підтвердити, що отримана суміш збереже основні змащувальні властивості. Тобто теоретично навіть мікс з різних олив буде змащувати двигун.

Рекомендація Авто24

За сучасного рівню технологій головне правило в питанні змащування двигуна – своєчасна заміна оливи. Зрозуміло, і клас її (по ACEA чи API) також має відповідати рекомендаціям виробника машини. Тож попри все, навіть якщо у вас вже відверто стара машина, дотримуйтеся регламенту. Якщо ваш дилер або сигналізація на панелі приладів не нагадує вам про наближення планового ТО, заведіть собі імпровізований бортжурнал, в якому відмічайте дату та кілометраж заміни олив, фільтрів, пасів та інших витратних матеріалів та деталей.

