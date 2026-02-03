Нужно ли зимнее моторное масло для автомобиля зимой: какие бывают

Во время существенных морозов вопрос моторного масла снова становится актуальным. Водители вспоминают о зимнем и летнем масле, сомневаются в вязкости и переживают, не повредит ли двигателю холодный запуск.

Как объясняют эксперты Авто24, в современных автомобилях давно не используют сезонные масла в классическом понимании, однако правильный выбор масла зимой действительно имеет значение для ресурса двигателя и комфорта эксплуатации.

Главное отличие зимнего масла от летнего – класс вязкости. Но химики давно научились сочетать "зиму" и "лето" в одном флаконе

Вопросы о моторном масле

Почему нет отдельного масла для зимы и лета? На самом деле, они есть, но используются редко и в основном в коммерческом транспорте. Сегодня почти все масла всесезонные. Это понятно по обозначениям вязкости по SAE, где содержатся две цифры, одна из которых дополнена буквой W – winter (англ. – зима), например, 15W-40, 20W-50. Соответственно, первая цифра – "зимняя", она характеризует вязкость масла на морозе, вторая – "летняя", она обозначает вязкость при плюсовой температуре.

Как выбирать масло, чтобы зимой двигатель работал лучше? Главное, на что влияет смазка в холодное время года – это его запуск после ночной стоянки, когда стартеру трудно проворачивать коленчатый вал в загустевшем на морозе масле, а насосу это густое масло трудно прогонять по узким каналам двигателя. Поэтому для зимы желательно иметь масло с как можно меньшей вязкостью. И значение имеет не только первая, "зимняя" цифра, но и вторая. Но не каждому двигателю разрешается эксплуатация на “синтетике” с минимальной вязкостью типа 0W-30 или 0W-40. Поэтому если есть желание, для зимнего сезона надо выбирать масло с наименьшей вязкостью из тех, что указаны в "родном" мануале автомобиля.

На глаз определить сезонную принадлежность моторного масла невозможно. Рекомендованную производителем вязкость ищите в мануале авто

Что произойдет, если зимой использовать в двигателе летнее масло? Прежде всего, чисто летнее масло для легкового автомобиля приобрести не так уж и просто. Поэтому скорее всего в двигателе может оказаться не сугубо летний сорт, а масло с индексом зимней вязкости слишком высоким для данного мотора. Но, скорее всего, в условиях украинского климата это может пройти незаметно для водителя, особенно если машина вполне исправна, а ее аккумулятор свежий. В худшем случае, двигатель со "слишком летним" маслом будет плохо запускаться после длительной стоянки на морозе. Также водителю стоит прогревать двигатель, прежде чем дать ему нагрузку – чтобы загустевшее масло гарантированно нагрелось и могло заполнить все каналы системы смазки.

Не замерзнет ли в сильные морозы фильтр масла так, как это случается с фильтром дизтоплива? Не замерзнет, ведь в современном масле нет таких компонентов, которые на морозе превращают дизтопливо в кисель – а именно, парафина. Более того, в случае, когда на холодном двигателе слишком густое масло не сможет правильно прокачиваться через фильтр, оно будет направлено через перепускной клапан – пока двигатель не прогреется и масло не станет жидким.

В ассортименте ведущих производителей смазочных материалов обычно присутствуют разные группы вязкости

Можно ли смешивать масла разной вязкости? Прежде всего, надо знать: не желательно смешивать масла разных марок и масла, созданные на разной основе – минеральное с полусинтетикой и синтетикой. Смешивать масла одного бренда, одного сорта и одного класса качества, но с разной вязкостью можно без опасений.

Отметим: если уровень масла в двигателе упал ниже отметки "минимум", а надо продолжить движение, лучше долить любой сорт, чем заставлять двигатель работать в полусухом режиме. Дело в том, что все новые смазки при сертификации по API проходят обязательные тестирования на смешивание, которые должны подтвердить, что полученная смесь сохранит основные смазывающие свойства. То есть теоретически даже микс из различных масел будет смазывать двигатель.

Рекомендация Авто24

При современном уровне технологий главное правило в вопросе смазки двигателя – своевременная замена масла. Разумеется, и класс его (по ACEA или API) также должен соответствовать рекомендациям производителя машины. Поэтому, несмотря на все, даже если у вас уже откровенно старая машина, придерживайтесь регламента. Если ваш дилер или сигнализация на панели приборов не напоминает вам о приближении планового ТО, заведите себе импровизированный бортжурнал, в котором отмечайте дату и километраж замены масел, фильтров, ремней и других расходных материалов и деталей.

