Мотошоломи в Україні можуть суттєво подорожчати

В Україні готуються до нових проваджень у сфері безпеки дорожнього руху: вже з 27 вересня 2026 року на ринку дозволять продавати лише мотошоломи, що відповідають європейському стандарту ECE 22.06. Відповідні норми закріплені постановою КМУ №389 і є частиною приведення українського законодавства до вимог ЄС. Про це пише sud.ua.

Що зміниться

Стандарт ECE 22.06 — це версія регламенту Європейської економічної комісії ООН, яка встановлює певні вимоги до безпеки мотошоломів. Йдеться про:

тести на ударостійкість;

перевірку захисту при різних типах зіткнень;

оцінку ефективності візора та фіксації шолома;

тестування при певній кількості сценаріїв аварій.

Фактично, це означає, що на український ринок більше не зможуть потрапляти доступні моделі шоломів. Також буде перекрито ринок дорогих, безпечних та комфортних шоломів з США.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть митні органи та відповідні служби ще на етапі імпорту продукції.

Як зміниться статистика ДТП

Експерти наголошують: навіть найякісніший шолом не компенсує порушення правил дорожнього руху. Аналіз ДТП показує, що:

майже половина аварій стається через перевищення швидкості;

ще 17% — через небезпечні маневри.

Тобто проблема безпеки є комплексною і потребує не лише технічних, а й поведінкових змін серед водіїв.

У цьому ключі орієнтування на європейський стандарт ECE 22.06 виглядає політичним кроком який не матиме прямого впливу на безпеку руху.

Що далі

У Верховній Раді вже обговорюють додаткові кроки для підвищення безпеки. Зокрема, йдеться про зміну підходів до контролю швидкості та зниження так званого «нештрафованого» порогу. Також обговорюється повернення техогляду.

Запровадження стандарту ECE 22.06 — це лише один із елементів, спрямованих на наближення України до європейських стандартів.