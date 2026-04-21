Мотошлемы в Украине могут существенно подорожать

В Украине готовятся к новым производствам в сфере безопасности дорожного движения: уже с 27 сентября 2026 года на рынке разрешат продавать только мотошлемы, соответствующие европейскому стандарту ECE 22.06. Соответствующие нормы закреплены постановлением КМУ №389 и являются частью приведения украинского законодательства к требованиям ЕС. Об этом пишет sud.ua.

Читайте также: Представлен самый технологичный мотошлем современности

Что изменится

Стандарт ECE 22.06 - это версия регламента Европейской экономической комиссии ООН, которая устанавливает определенные требования к безопасности мотошлемов. Речь идет о:

тесты на ударопрочность;

проверке защиты при различных типах столкновений;

оценку эффективности визора и фиксации шлема;

тестировании при определенном количестве сценариев аварий.

Фактически, это означает, что на украинский рынок больше не смогут попадать доступные модели шлемов. Также будет перекрыт рынок дорогих, безопасных и комфортных шлемов из США.

Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять таможенные органы и соответствующие службы еще на этапе импорта продукции.

Как изменится статистика ДТП

Эксперты отмечают: даже самый качественный шлем не компенсирует нарушение правил дорожного движения. Анализ ДТП показывает, что:

почти половина аварий происходит из-за превышения скорости;

еще 17% - из-за опасных маневров.

То есть проблема безопасности является комплексной и требует не только технических, но и поведенческих изменений среди водителей.

В этом ключе ориентирование на европейский стандарт ECE 22.06 выглядит политическим шагом, который не будет иметь прямого влияния на безопасность движения.

Что дальше

В Верховной Раде уже обсуждают дополнительные шаги для повышения безопасности. В частности, речь идет об изменении подходов к контролю скорости и снижение так называемого "нештрафованного" порога. Также обсуждается возвращение техосмотра.

Введение стандарта ECE 22.06 - это лишь один из элементов, направленных на приближение Украины к европейским стандартам.