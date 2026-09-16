Мотоцикл замість авто: чому українці масово купують дешеві китайські байки

За даними Інституту досліджень авторинку, у 2025 році в Україні було зареєстровано близько 90 тисяч мотоциклів, а кількість реєстрацій з 2019 року зросла приблизно на 70%. Як раніше писав Auto24 за підсумками 2025 року, особливістю цього сегмента є перевага нової техніки над імпортом вживаних мотоциклів.

Новий мотоцикл в Україні - це переважно Китай

Якщо подивитися на нові мотоцикли, картина стає дуже простою. Українці переважно купують недорогі моделі китайських марок Spark, Musstang, Lifan, Forte, Kovi, Geon, Tekken, Shineray та Loncin. Поруч із ними тримається індійський Bajaj.

Ця тенденція добре помітна не перший рік. Наприклад, у першому кварталі 2025-го серед лідерів за кількістю перших реєстрацій були Spark, Musstang та Lifan, тоді як Honda опинилася лише на 11-й позиції.

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У липні 2026 року картина практично не змінилася: серед нових мотоциклів лідирували Kovi, Spark, Lifan, Musstang та Forte.

Тобто середній український покупець нового мотоцикла шукає не престижний бренд. Йому потрібна доступна машина, яку можна використовувати щодня.

Це вже не зовсім про байкерську культуру

Саме тут руйнується звичний образ українського мотоцикліста. Для значної частини власників мотоцикл - не техніка вихідного дня і не спосіб продемонструвати стиль життя. Це транспорт.

Недорогий мотоцикл із двигуном приблизно 125-250 кубічних сантиметрів може стати альтернативою автомобілю, коли купівля машини просто не вкладається в сімейний бюджет. На ньому можна їздити на роботу, у магазин, до сусіднього населеного пункту або використовувати його для господарських справ.

Така тенденція вже добре помітна в українській статистиці. Auto24 раніше розповідав, що китайські мотоцикли фактично стали транспортом для невеликих міст і сіл.

Чому саме дешеві китайські мотоцикли

Причина проста: ціна. Новий китайський мотоцикл можна купити за суму, яка для багатьох покупців виглядає набагато реалістичніше, ніж вартість навіть недорогого вживаного автомобіля. При цьому конструкція більшості таких моделей залишається максимально простою.

Тут немає складної електроніки, дорогих систем допомоги водієві чи високотехнологічних двигунів. Для покупця, який використовує мотоцикл як робочий транспорт, це часто не недолік, а одна з головних переваг.

У 2025 році Auto24 вже звертав увагу на те, що ринок нових мотоциклів в Україні фактично захопили доступні китайські виробники.

Вживаний імпорт - зовсім інша історія

Коли йдеться про мотоцикли, які привозять в Україну вживаними, китайська домінація зникає.

Тут роками тримається так звана японська четвірка - Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Саме ці марки найчастіше потрапляють в Україну у вигляді вживаних мотоциклів. Поруч із ними вже з'являються Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM, Triumph та Indian.

У серпні 2026 року, наприклад, серед імпортованих вживаних мотоциклів лідирувала Honda, далі йшли Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Harley-Davidson також увійшов до п'ятірки. І це вже зовсім інший покупець.

Тут купують не просто транспорт

Людина, яка привозить вживану Yamaha, Kawasaki або Harley-Davidson, далеко не завжди шукає найдешевший спосіб дістатися з пункту А в пункт Б.

Вона може хотіти конкретний двигун, модель, клас або навіть покоління мотоцикла. Для когось важлива керованість спортбайка, для когось - комфорт великого туристичного мотоцикла, а для когось саме характер Harley-Davidson.

Тому в цьому сегменті бренд має значно більшу вагу. Мотоцикл стає не просто транспортним засобом, а частиною способу життя.

Auto24 показував цю різницю ще під час аналізу ринку вживаних та нових мотоциклів: новий сегмент формують доступні Spark, Lifan, Musstang, Geon та Kovi, тоді як імпорт із пробігом залишається територією Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki.

Два різні ринки навіть за географією

Відрізняються не лише бренди, а й місця, де ці мотоцикли купують. Дешеві нові байки особливо популярні в областях із великою кількістю невеликих міст та сіл. Серед лідерів за реєстраціями нової техніки традиційно опиняються Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька та Вінницька області.

Столиця в цьому сегменті не домінує. Для покупця з невеликого населеного пункту мотоцикл може бути цілком практичним способом вирішити проблему щоденних поїздок.

З вживаним імпортом картина інша. Тут значно більшу роль відіграють Київ, Київська область, Львів та Одеса. Це логічно, адже у великих містах більше покупців, які можуть дозволити собі мотоцикл як другий транспорт або хобі.

Україна поступово отримує азійську модель мотомобільності

За своєю логікою український ринок нагадує те, що давно відбувається в Індії та країнах Південно-Східної Азії. Там мотоцикл для величезної кількості людей є базовим транспортом, а не символом байкерської культури.

Україна поки далека від масштабів В'єтнаму чи Індонезії, але сама логіка схожа. Якщо автомобіль стає занадто дорогим, а громадський транспорт не забезпечує потрібної мобільності, з'являється попит на простіший та дешевший транспорт. І тут китайські виробники опинилися саме в тому місці, де їхня продукція найбільше потрібна.

Один ринок, але два абсолютно різні покупці

У підсумку український мотосегмент справді виглядає як два паралельні світи.

Новий китайський мотоцикл найчастіше купують прагматично. Його завдання - дешево, просто і регулярно возити власника у справах.

Вживаний японський або європейський байк часто купують емоційно. Тут уже важливі бренд, характер, потужність, дизайн, конкретна модель та задоволення від їзди.

Тому говорити про "типового українського мотоцикліста" дедалі складніше. Один щоранку заводить Spark або Musstang, щоб доїхати на роботу, а інший у вихідні дістає Kawasaki чи Harley-Davidson із гаража заради кількох сотень кілометрів дороги.

І обидва є частиною одного українського мотобуму.