Мотоцикл вместо автомобиля: почему украинцы массово покупают дешевые китайские байки

По данным Института исследований авторынка, в 2025 году в Украине было зарегистрировано около 90 тысяч мотоциклов, а количество регистраций с 2019 года выросло примерно на 70%. Как ранее писал Auto24 по итогам 2025 года, особенностью этого сегмента является преимущество новой техники над импортом б/у мотоциклов.

Новый мотоцикл в Украине – это преимущественно Китай

Если посмотреть новые мотоциклы, картина становится очень простой. Украинцы предпочитают покупать недорогие модели китайских марок Spark, Musstang, Lifan, Forte, Kovi, Geon, Tekken, Shineray и Loncin. Рядом с ними находится индийский Bajaj.

Эта тенденция хорошо заметна не первый год. К примеру, в первом квартале 2025-го среди лидеров по количеству первых регистраций были Spark, Musstang и Lifan, тогда как Honda оказалась лишь на 11-й позиции.

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В июле 2026 года картина практически не изменилась: среди новых мотоциклов лидировали Kovi, Spark, Lifan, Musstang и Forte.

То есть, средний украинский покупатель нового мотоцикла ищет не престижный бренд. Ему нужна доступная машина, которую можно использовать каждый день.

Это уже не совсем о байкерской культуре

Именно здесь разрушается привычный образ украинского мотоциклиста. Для значительной части владельцев мотоцикл – не техника выходного дня и не способ продемонстрировать образ жизни. Это транспорт.

Недорогой мотоцикл с двигателем примерно 125-250 кубических сантиметров может стать альтернативой автомобилю, когда покупка машины просто не укладывается в семейный бюджет. На нем можно ездить на работу, в магазин, в соседний населенный пункт или использовать его для хозяйственных дел.

Такая тенденция уже заметна в украинской статистике. Auto24 раньше рассказывал, что китайские мотоциклы фактически стали транспортом для небольших городов и сел..

Почему именно дешевые китайские мотоциклы

Причина проста: цена. Новый китайский мотоцикл можно купить за сумму, которая для многих покупателей выглядит гораздо более реалистично, чем стоимость даже недорогого подержанного автомобиля. При этом конструкция большинства таких моделей остается максимально простой.

Здесь нет сложной электроники, дорогих систем помощи водителю или высокотехнологичных двигателей. Для покупателя, использующего мотоцикл в качестве рабочего транспорта, это часто не недостаток, а одно из главных преимуществ.

В 2025 году Auto24 уже обращал внимание на то, что рынок новых мотоциклов в Украине фактически захватили доступные китайские производители.

Подержанный импорт – совсем другая история

Когда речь идет о мотоциклах, которые привозят в Украину подержанными, китайская доминация исчезает.

Здесь годами держится так называемая японская четверка – Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Именно эти марки чаще всего попадают в Украину в виде подержанных мотоциклов. Рядом с ними уже появляются Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM, Triumph и Indian.

В августе 2026 года, например, среди импортируемых подержанных мотоциклов лидировала Honda, далее следовали Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Harley-Davidson также вошел в пятерку. И это уже совсем другой покупатель.

Здесь покупают не просто транспорт

Человек, привозящий подержанную Yamaha, Kawasaki или Harley-Davidson, далеко не всегда ищет самый дешевый способ добраться из пункта А в пункт Б.

Она может хотеть конкретный двигатель, модель, класс или даже поколение мотоцикла. Для кого важна управляемость спортбайка, для кого - комфорт большого туристического мотоцикла, а для кого именно характер Harley-Davidson.

Поэтому в этом сегменте бренд имеет гораздо больший вес. Мотоцикл становится не просто транспортным средством, а частью образа жизни.

Auto24 показывал эту разницу еще при анализе рынка подержанных и новых мотоциклов: новый сегмент формируют доступные Spark, Lifan, Musstang, Geon и Kovi, тогда как импорт с пробегом остается по территории Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki.

Два разных рынка даже по географии

Различаются не только бренды, но и места, где эти мотоциклы покупают. Дешевые новые байки особенно популярны в областях с большим количеством небольших городов и сел. Среди лидеров по регистрации новой техники традиционно оказываются Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области.

Столица в этом сегменте не доминирует. Для покупателя из небольшого населенного пункта мотоцикл может быть вполне практичным способом решить проблему ежедневных поездок.

С подержанным импортом картина другая. Здесь гораздо большую роль играют Киев, Киевская область, Львов и Одесса. Это логично, ведь в больших городах больше покупателей, которые могут позволить себе мотоцикл как второй транспорт или хобби.

Украина постепенно получает азиатскую модель мотомобильности

По своей логике, украинский рынок напоминает то, что давно происходит в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Там мотоцикл для множества людей является базовым транспортом, а не символом байкерской культуры.

Украина пока далека от масштабов Вьетнама или Индонезии, но сама логика похожа. Если автомобиль становится слишком дорогим, а общественный транспорт не обеспечивает нужную мобильность, появляется спрос на более простой и более дешевый транспорт. И здесь китайские производители оказались именно в том месте, где их продукция больше всего нужна.

Один рынок, но два совершенно разных покупателя

В итоге украинский мотосегмент действительно выглядит как два параллельных мира.

Новый китайский мотоцикл чаще всего покупают прагматично. Его задача – дешево, просто и регулярно возить владельца по делам.

Подержанный японский или европейский байк часто покупают эмоционально. Здесь уже важны бренд, характер, мощность, дизайн, конкретная модель и удовольствие от езды.

Поэтому говорить о "типичном украинском мотоциклисте" все сложнее. Один каждое утро заводит Spark или Musstang, чтобы доехать на работу, а другой в выходные достает Kawasaki или Harley-Davidson из гаража ради нескольких сотен километров дороги.

И оба являются частью одного украинского мотобума.