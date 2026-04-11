Мотоцикл замість автомобіля: поляки оригінально економлять на пальному

Статистика показує зростання кількості тих, хто віддає перевагу їзді на двох колесах. За даними Польської асоціації автомобільної промисловості (PZPM), 2025 рік виявився проривним для польської мотоциклетної спільноти.

Загалом торік в Польщі було продано 41 366 нових мотоциклів, кількість реєстрацій зросла майже на 4% відносно 2024 року. Про це розповідає moto.pl.

У пріоритеті міська мототехніка



Польські шанувальники мототранспорту віддають перевагу легким мотоциклам об'ємом до 125 куб. см. Вони ідеально підходять для їзди по місту.

Аргументи на користь такого транспорту лежать на поверхні. Це не просто засіб пересування, а численні переваги. У великих містах мотоцикли стають справжнім союзником водіїв. Тут не примхи, а реальні приклади покращеної міської логістики мотоциклістів.

Що дозволяє двоколісна машина:

легально використовувати автобусні смуги там, де є дозвіл (розмітка DOP);

швидко уникнути заторів та заощадити багато часу;

в'їжджайте до Зон чистого транспорту;

легко маневрувати на дорозі за умов інтенсивного руху транспорту;

користуватися безкоштовними або дешевшими паркувальними місцями;

зменшити витрату палива та експлуатаційні витрати порівняно з легковим автомобілем.

Нервові стреси байкерів оминають

Їзда на мотоциклі зменшує стрес і покращує концентрацію. Це підтверджено численними дослідженнями. Дослідження підтверджують висновки науковців.

Скажімо, журнал Brain Research розмістив висновки експертів. Вони запевняють, що їзда на мотоциклі пропонує вимірні переваги для розумового та фізичного здоров'я.

Головна привабливість в тому, що під час їзди учасники відчували підвищення концентрації, підвищену пильність, а також зниження рівня стресу та кортизолу.

Їзда на мотоциклі впливає на організм подібно до легких фізичних вправ.

"Рівень стресу, особливо серед молодих людей, постійно зростає, і люди шукають способи покращити своє психічне та фізичне здоров'я. Донедавна не існувало технологій, які б дозволяли ретельно виміряти вплив такої діяльності, як їзда на мотоциклі, на мозок, – пояснив доктор Дон Вон, нейробіолог, який керував дослідженням.



Цю думку поділяє інший вчений Марк Коен, який паралельно проводив дослідження. Він впевнений, що мозок мотоцикліста значно продуктивніше працює, ніж автомобіліста.

"Їзда на мотоциклі знижує стрес на 25 відсотків, підвищує сенсорну концентрацію та покращує пильність, подібно до чашки кави. Жоден лабораторний експеримент не може відтворити почуття, які мотоцикліст відчуває на дорозі, – наголосив доктор Марк Коен.

Український моторинок не гірший

Якщо порівняти статистику, то розбіжність у продажах мотоциклів на ринках Польщі та України великої розбіжності не мають. У сусідів продали 41 366 нових мотоциклів, а у нас – 43 808.

Поляки вважають у себе той показник рекордним, бо це дало плюс 4% відносно позаторішнього. В Україні мову про рекорд ніхто не заводив, але наш показник на 17,2% кращий, ніж у 2024 році.