Мотоцикл вместо автомобиля: поляки оригинально экономят на топливе

Статистика показывает рост количества тех, кто предпочитает ездить на двух колесах. По данным Польской ассоциации автомобильной промышленности (PZPM), 2025 год оказался прорывным для польского мотоциклетного сообщества.

Всего в прошлом году в Польше было продано 41 366 новых мотоциклов, количество регистраций выросло почти на 4% относительно 2024 года. Об этом рассказывает moto.pl.

Читайте также Уникальный байк Ronin 47 моментально продали за 37 тысяч долларов

В приоритете городская мототехника



Польские поклонники мототранспорта отдают предпочтение легким мотоциклам объемом до 125 куб. см. Они идеально подходят для езды по городу.

Аргументы в пользу такого транспорта лежат на поверхности. Это не просто средство передвижения, а многочисленные преимущества. В больших городах мотоциклы становятся настоящим союзником водителей. Здесь не прихоти, а реальные примеры улучшенной городской логистики мотоциклистов.

Что позволяет двухколесная машина:

легально использовать автобусные полосы там, где есть разрешение (разметка DOP);

быстро избежать пробок и сэкономить много времени;

въезжайте в Зоны чистого транспорта;

легко маневрировать на дороге в условиях интенсивного движения транспорта;

пользоваться бесплатными или более дешевыми парковочными местами;

уменьшить расход топлива и эксплуатационные расходы по сравнению с легковым автомобилем.

Читайте также Какие новые мотоциклы появятся летом 2024 года

Нервные стрессы байкеров обходят стороной

Езда на мотоцикле уменьшает стресс и улучшает концентрацию. Это подтверждено многочисленными исследованиями. Исследования подтверждают выводы ученых.

Скажем, журнал Brain Research разместил выводы экспертов. Они уверяют, что езда на мотоцикле предлагает измеримые преимущества для умственного и физического здоровья.

Читайте также Кто разработал первый в мире минибайк

Главная привлекательность в том, что во время езды участники чувствовали повышение концентрации, повышенную бдительность, а также снижение уровня стресса и кортизола.

Езда на мотоцикле влияет на организм подобно легким физическим упражнениям.

"Уровень стресса, особенно среди молодых людей, постоянно растет, и люди ищут способы улучшить свое психическое и физическое здоровье. До недавнего времени не существовало технологий, которые бы позволяли тщательно измерить влияние такой деятельности, как езда на мотоцикле, на мозг, – объяснил доктор Дон Вон, нейробиолог, который руководил исследованием.



Это мнение разделяет другой ученый Марк Коэн, который параллельно проводил исследования. Он уверен, что мозг мотоциклиста значительно продуктивнее работает, чем автомобилиста.

"Езда на мотоцикле снижает стресс на 25 процентов, повышает сенсорную концентрацию и улучшает бдительность, подобно чашке кофе. Ни один лабораторный эксперимент не может воспроизвести чувства, которые мотоциклист испытывает на дороге, – отметил доктор Марк Коэн.

Украинский моторынок не хуже

Если сравнить статистику, то расхождение в продажах мотоциклов на рынках Польши и Украины большого расхождения не имеют. У соседей продали 41 366 новых мотоциклов, а у нас – 43 808.

Читайте также Покупатели косметики собрали на 119 кроссовых мотоциклов для разведки

Поляки считают у себя тот показатель рекордным, потому что это дало плюс 4% относительно позапрошлогоднего. В Украине речь о рекорде никто не заводил, но наш показатель на 17,2% лучше, чем в 2024 году.