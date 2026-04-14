Можливості Renault Trafic розширено до версії "два в одному"

Інтегрувати дві можливості в одне ціле виявилося складно, але інженерам Wavecamper це вдалося. В основі класичний Trafic з 2,0-літровим дизельним двигуном dCi 170 та дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач.

Як описує Auto-Motor, Trafic переробили в універсальні машину з далекосяжною метою і не помилилися: охочих мати "два в одному" є вдосталь.

Трансформований салон

Головна особливість Wavecamper – гнучкий інтер’єр. Завдяки рейковій системі сидінь (див. відео про це внизу) автомобіль може:

перевозити до шести пасажирів;

трансформуватися у кемпер із чотирма спальними місцями;

або перетворюватися на вантажний фургон із простором до 3 метрів.

При цьому висота авто не перевищує 2 метри і це дозволяє заїжджати у стандартні паркінги.

"Renault Trafic Wavecamper робить ставку на універсальність: один автомобіль може замінити і сімейний транспорт, і будинок на колесах, що відповідає зростаючому попиту на багатофункціональні рішення для подорожей, – визнали експерти видання.

Renault Trafic можна на вихідні трансформуватися в кемпер, а на будні – в фургон. Фото: Wavecamper

Повноцінне кемпінгове оснащення

Попри компактні розміри, модель отримала повний набір для подорожей:

газову плиту та раковину;

42-літровий холодильник;

хімічний туалет;

вуличний душ;

автономне опалення Webasto.

Також передбачено підйомний дах із додатковим спальним місцем. Нижнє ліжко має розмір 198×106 см, верхнє – 204×117 см.

У салоні є шафки, LED-освітлення, розетки 230 В і USB, а також підготовка для системи Starlink. Доступна й сонячна панель потужністю до 180 Вт.

Для відпочинку на природі тут є всі необхідні атрибути побуту та комфорту. Фото: Wavecamper

Ціни та версії

Вартість конверсії стартує від 29 675 євро без ПДВ. Топова версія Camper Flex Long коштує від 34 250 євро.

Покупцям пропонують кілька рівнів оснащення та додаткові опції – від сонячних панелей до преміального оздоблення салону.