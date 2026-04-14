Возможности Renault Trafic расширены до версии "два в одном"

Интегрировать две возможности в одно целое оказалось сложно, но инженерам Wavecamper это удалось. В основе классический Trafic с 2,0-литровым дизельным двигателем dCi 170 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как описывает Auto-Motor, Trafic переделали в универсальные машину с далеко идущей целью и не ошиблись: желающих иметь "два в одном" достаточно.

Трансформируемый салон трансформируется

Главная особенность Wavecamper – гибкий интерьер. Благодаря реечной системе сидений (см. видео об этом внизу) автомобиль может:

перевозить до шести пассажиров;

трансформироваться в кемпер с четырьмя спальными местами;

или превращаться в грузовой фургон с пространством до 3 метров.

При этом высота авто не превышает 2 метра и это позволяет заезжать в стандартные паркинги.

"Renault Trafic Wavecamper делает ставку на универсальность: один автомобиль может заменить и семейный транспорт, и дом на колесах, что соответствует растущему спросу на многофункциональные решения для путешествий, – признали эксперты издания.

Renault Trafic можно на выходные трансформироваться в кемпер, а на будни – в фургон. Фото: Wavecamper

Полноценное кемпинговое оснащение

Несмотря на компактные размеры, модель получила полный набор для путешествий:

газовую плиту и раковину;

42-литровый холодильник;

химический туалет;

уличный душ;

автономное отопление Webasto.

Также предусмотрена подъемная крыша с дополнительным спальным местом. Нижняя кровать имеет размер 198×106 см, верхняя – 204×117 см.

В салоне есть шкафчики, LED-освещение, розетки 230 В и USB, а также подготовка для системы Starlink. Доступна и солнечная панель мощностью до 180 Вт.

Для отдыха на природе здесь есть все необходимые атрибуты быта и комфорта. Фото: Wavecamper

Цены и версии

Стоимость конверсии стартует от 29 675 евро без НДС. Топовая версия Camper Flex Long стоит от 34 250 евро.

Покупателям предлагают несколько уровней оснащения и дополнительные опции – от солнечных панелей до премиальной отделки салона.