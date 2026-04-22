МВС готує зміни до складання водійських іспитів

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт змін до процедури складання іспитів для отримання водійських посвідчень. Документ передбачає як розширення можливостей для кандидатів, так і посилення контролю за ідентифікацією осіб. Про це пише sud.ua.

Англомовні тести стануть доступними

Одне з ключових нововведень — можливість складати теоретичний іспит англійською мовою. Наразі тестування проводиться виключно українською, що створює труднощі для іноземців. Інші мови, які мають статус міжнародних (китайська, іспанська, французька, російська та арабська) у документі не згадуються.

Згідно з новими правилами:

тест можна буде складати англійською або українською за вибором кандидата;

переклад питань має здійснюватися на професійному рівні;

процедуру перекладу організують через систему публічних закупівель.

Це має суттєво спростити доступ до отримання водійських прав для частини іноземців, які проживають в Україні.

Посилення ідентифікації кандидатів

Другий важливий блок змін стосується безпеки. Перед кожним іспитом — як теоретичним, так і практичним — кандидата обов’язково фотографуватимуть.

Якщо у Єдиний державний реєстр МВС відсутній відцифрований образ обличчя:

знімок робитимуть безпосередньо у сервісному центрі;

дані одразу вноситимуть до реєстру.

Це рішення покликане мінімізувати шахрайство та виключити випадки складання іспиту сторонніми особами.

Контекст для іноземців

Відповідно до чинних норм, іноземці, які отримали постійне проживання в Україні, мають 60 днів для обміну посвідчення водія. Для цього необхідно скласти і теоретичний, і практичний іспити.

Запровадження англомовних тестів частково усуває мовний бар’єр, який раніше ускладнював цю процедуру. Мова йде лише про англійську. Інші мови міжнародного спілкування не розглядаються.

Що далі

Проект наказу ще має пройти погодження з іншими органами, зокрема:

Міністерством охорони здоров’я,

Міністерством освіти і науки,

Міністерством закордонних справ,

Міністерством цифрової трансформації.

Після цього документ буде зареєстрований і набуде чинності. Тобто про швидше вродження змін мова не йде.

Висновок

МВС робить одразу два кроки: частково спрощує доступ до іспитів для іноземців і водночас підвищує контроль за процедурою. Якщо зміни ухвалять, система стане більш відкритою, але й значно жорсткішою в частині ідентифікації кандидатів.