МВД готовит изменения к сдаче водительских экзаменов

Министерство внутренних дел Украины обнародовало проект изменений в процедуру сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Документ предусматривает как расширение возможностей для кандидатов, так и усиление контроля за идентификацией лиц. Об этом пишет sud.ua.

Англоязычные тесты станут доступными

Одно из ключевых нововведений - возможность сдавать теоретический экзамен на английском языке. Сейчас тестирование проводится исключительно на украинском, что создает трудности для иностранцев. Другие языки, которые имеют статус международных (китайский, испанский, французский, русский и арабский) в документе не упоминаются.

Согласно новым правилам:

тест можно будет сдавать на английском или украинском по выбору кандидата;

перевод вопросов должен осуществляться на профессиональном уровне;

процедуру перевода организуют через систему публичных закупок.

Это должно существенно упростить доступ к получению водительских прав для части иностранцев, проживающих в Украине.

Усиление идентификации кандидатов

Второй важный блок изменений касается безопасности. Перед каждым экзаменом - как теоретическим, так и практическим - кандидата обязательно будут фотографировать.

Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованный образ лица:

снимок будут делать непосредственно в сервисном центре;

данные сразу будут вносить в реестр.

Это решение призвано минимизировать мошенничество и исключить случаи сдачи экзамена посторонними лицами.

Контекст для иностранцев

Согласно действующим нормам, иностранцы, которые получили постоянное проживание в Украине, имеют 60 дней для обмена водительского удостоверения. Для этого необходимо сдать и теоретический, и практический экзамены.

Введение англоязычных тестов частично устраняет языковой барьер, который ранее усложнял эту процедуру. Речь идет только об английском. Другие языки международного общения не рассматриваются.

Что дальше

Проект приказа еще должен пройти согласование с другими органами, в частности:

Министерством здравоохранения,

Министерством образования и науки,

Министерством иностранных дел,

Министерством цифровой трансформации.

После этого документ будет зарегистрирован и вступит в силу. То есть о более быстром рождении изменений речь не идет.

Вывод

МВД делает сразу два шага: частично упрощает доступ к экзаменам для иностранцев и одновременно повышает контроль за процедурой. Если изменения примут, система станет более открытой, но и значительно жестче в части идентификации кандидатов.