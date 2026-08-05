На "Че…" починаєтся, але в "тарифах" не збігається

Схеми пов'язані із незаконним вивезенням людей. У Чернігівській області розслідують організацію сприяння дезертирству військовослужбовців із навчальних центрів ЗСУ, а на Буковині ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

Вартість таких "послуг" сягала від 5 до 13 тисяч доларів США або 9 тисяч євро. Про це розповідають слідчі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та інспектори Чернівецького прикордонного загону.

У Чернігові підозрюють організаторів схеми вивезення військовослужбовців

За даними слідства, жителька Київської області разом із трьома спільниками організувала незаконне вивезення військовослужбовців із навчальних центрів ЗСУ. Один із виконавців, за інформацією прокуратури, сам раніше самовільно залишив військову частину.

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Слідство стверджує, що учасники схеми підшуковували клієнтів серед військовослужбовців та їхніх родичів, узгоджували оплату, надавали інструкції щодо самовільного залишення місця служби, організовували маршрути, транспорт і засоби конспірації.

Правоохоронці задокументували три епізоди. В одному з них у жовтні 2025 року за незаконне вивезення військовослужбовця отримали 13 тисяч доларів США, а для приховування його статусу передали підроблене посвідчення добровольчого формування.

Це була цілісна схема вивезення за кордон, але організаторка не все врахувала. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

У двох інших випадках у 2026 році "послуги" оцінювали у 5 тисяч доларів, а в одному епізоді додатково вимагали ще 2 тисячі доларів нібито за "вирішення питання" у разі затримання.

Після отримання 7 тисяч доларів учасників схеми затримали. Усім повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

На Буковині "маршрут" до Румунії коштував 9 тисяч євро

У Чернівецькій області прикордонники викрили групу, яка, за даними слідства, організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску.

За інформацією правоохоронців, двоє мешканців Хмельниччини мали автомобілем доставити клієнта до державного кордону та вказати маршрут подальшого переходу. Однак групу затримали ще до початку руху.

Маршрут обірвався ледь розпочавшись, а далі вже везли інші й не в бік кордону. Фото: ДПСУ

Під час розслідування встановлено, що за спробу нелегального виїзду чоловік заплатив 9 тисяч євро. Двом основним фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України та взято під варту з можливістю внесення застави. Правоохоронці також розшукують організатора схеми.