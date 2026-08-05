Перевозка нелегалов в Украине: разоблачены два маршрута

ФОТО: ГНСУ |
Взяли практически с поличным при совершении противоправных поступков
Схемы связаны с незаконным вывозом людей. В Черниговской области расследуют организацию содействия дезертирству военнослужащих из учебных центров ВСУ, а на Буковине ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.
Стоимость таких "логистических услуг" достигала 5 - 13 тысяч долларов США или 9 тысяч евро. Об этом рассказывают следователи специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и инспекторы Черновицкого пограничного отряда.
В Чернигове подозревают организаторов схемы вывоза военнослужащих
По данным следствия, жительница Киевской области вместе с тремя сообщниками организовала незаконный вывоз военнослужащих из учебных центров ВСУ. Один из исполнителей, по информации прокуратуры, сам раньше самовольно покинул воинскую часть.
Следствие утверждает, что участники схемы подыскивали клиентов среди военнослужащих и их родственников, согласовывали оплату, давали инструкции по самовольному уходу с места службы, организовывали маршруты, транспорт и средства конспирации.
Правоохранители задокументировали три эпизода. В одном из них в октябре 2025 года за незаконный вывоз военнослужащего получили 13 тысяч долларов США, а для утаивания его статуса передали поддельное удостоверение добровольческого формирования.
Это была проработанная схема вывоза за границу, но организатор не все учла. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны
В двух других случаях в 2026 году "услуги" оценивали в 5 тысяч долларов, а в одном эпизоде дополнительно требовали еще 2 тысячи долларов якобы за "решение вопроса" в случае задержания.
После получения 7 тысяч долларов, участников схемы задержали. Всем сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.
На Буковине "маршрут" в Румынию стоил 9 тысяч евро
В Черновицкой области пограничники разоблачили группу, которая, по данным следствия, организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через украинско-румынскую границу вне пунктов пропуска.
По информации правоохранителей, двое жителей Хмельницкой области должны были автомобилем доставить клиента к государственной границе и указать маршрут дальнейшего перехода. Однако группа была задержана еще до начала движения.
Маршрут оборвался едва начавшись, а дальше уже везли другие и не в сторону границы. Фото: ГНСУ
В ходе расследования установлено, что за попытку нелегального выезда мужчина заплатил 9 тысяч евро. Двум основным фигурантам сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины и взят под стражу с возможностью внесения залога. Правоохранители также разыскивают организатора схемы.