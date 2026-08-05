Перевозка нелегалов в Украине: разоблачены два маршрута

Схемы связаны с незаконным вывозом людей. В Черниговской области расследуют организацию содействия дезертирству военнослужащих из учебных центров ВСУ, а на Буковине ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.

Стоимость таких "логистических услуг" достигала 5 - 13 тысяч долларов США или 9 тысяч евро. Об этом рассказывают следователи специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и инспекторы Черновицкого пограничного отряда.

В Чернигове подозревают организаторов схемы вывоза военнослужащих

По данным следствия, жительница Киевской области вместе с тремя сообщниками организовала незаконный вывоз военнослужащих из учебных центров ВСУ. Один из исполнителей, по информации прокуратуры, сам раньше самовольно покинул воинскую часть.

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Следствие утверждает, что участники схемы подыскивали клиентов среди военнослужащих и их родственников, согласовывали оплату, давали инструкции по самовольному уходу с места службы, организовывали маршруты, транспорт и средства конспирации.

Правоохранители задокументировали три эпизода. В одном из них в октябре 2025 года за незаконный вывоз военнослужащего получили 13 тысяч долларов США, а для утаивания его статуса передали поддельное удостоверение добровольческого формирования.

Это была проработанная схема вывоза за границу, но организатор не все учла. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

В двух других случаях в 2026 году "услуги" оценивали в 5 тысяч долларов, а в одном эпизоде дополнительно требовали еще 2 тысячи долларов якобы за "решение вопроса" в случае задержания.

После получения 7 тысяч долларов, участников схемы задержали. Всем сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.

На Буковине "маршрут" в Румынию стоил 9 тысяч евро

В Черновицкой области пограничники разоблачили группу, которая, по данным следствия, организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через украинско-румынскую границу вне пунктов пропуска.

По информации правоохранителей, двое жителей Хмельницкой области должны были автомобилем доставить клиента к государственной границе и указать маршрут дальнейшего перехода. Однако группа была задержана еще до начала движения.

Маршрут оборвался едва начавшись, а дальше уже везли другие и не в сторону границы. Фото: ГНСУ

В ходе расследования установлено, что за попытку нелегального выезда мужчина заплатил 9 тысяч евро. Двум основным фигурантам сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины и взят под стражу с возможностью внесения залога. Правоохранители также разыскивают организатора схемы.