На фронт пішли пікапи з новою конструкцією захисту від дронів

Якщо бути точнішим, то це спільна розробка. Як розповідають наші колеги з ТК "Суспільне Вінниця", військові розповіли, який захист пікапа вони хотіли б мати, а вже місцеві умільці продумали саме рішення.

Обійшлося без конструкторських бюро, технологічних карт, креслень та великих розрахунків. Зварювальники разом з механіками на листочку прикинули приблизну схему, розміри й взялися за роботу.

Підготовка розпочинається не з каркасу

Звісно перед цим пригнані пікапи довели до належного технічного стану – силову, де потрібно перебрали, ходову трохи підсилили і адаптували під фронтовий екстрим, оскільки каркас з профілю та решітчастий захист додають ваги.

На передньому плані Ford Ranger з новою конструкцією захисту, а трохи далі з таким же каркасом і сіткою Nissan Navara. Фото: Суспільне Вінниця

Там промайнули кілька разів Ford Ranger, Nissan Navara в армійській матовій кольористиці.

Була також версія Optimus RS, яку часто іменують Ford Optimus, хоча офіційно у "Форда" такої назви не існує, ймовірно, то викуплений десь в закордонні тюнінг-проект.

З відступом від бортів та над дахом й продуманим входом/виходом. Фото: Суспільне Вінниця

Без права на помилку

Розрахунки виявилися точними. Оснащені захистом за новою конструкційною побудовою пікапи виглядають хоча й надто кремезно, але все-таки надійно. Підсилена підвіска добре тримає додаткове навантаження.

"Запит був зробити півметра відступу з боків та вверх 80 см, щоб двері відкривались вільно, а каркас міг витримати навантаження і тримав геометрію авто", – розповів електрозварювальник Олег Заворітний.

З майже танковим габаритом

Звісно, з такими габаритами на дорогу загального користування з інтенсивним трафіком їхати не вартою – надто перевищений габарит за шириною. Це було видно по двох автомобілях різних виробників.

Погодьтеся, це не просто підніжка для зручного входу/виходу, а справжнісінька 50-сантиметова палуба пікапа. Скриншот: Авто24

Якщо Navara у версії D40 за паспортною шириною має 1,89 метра, то при додаванні з кожного боку відступу під край каркаса 50 см додають ще один метр ширини. Це сумарно виливається в майже триметровий габарит – 2,89 метра.

Такий розмір автоматично переносить транспортний засіб в негабаритний сегмент, що не вписується в лімітований норматив 2,5 – 2,55 метра. Зазвичай ширину 2,89 – 2,90 метра мають гусеничні бульдозери середньої розмірної групи чи бойова техніка – БТР, БМП.

За словами волонтера Дениса Романовського, роботи проводилися безплатно та в позаробочий час. Гроші на запчастини збирали через друзів та соцмережі. Машини вже відправились на Н-ський напрямок фронту.