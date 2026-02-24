На фронт пошли пикапы с новой конструкцией защиты от дронов

Если быть точнее, то это совместная разработка. Как рассказывают наши коллеги из ТК "Общественное Винница", военные рассказали, какую защиту пикапа они хотели бы иметь, а уже местные умельцы продумали само решение.

Обошлось без конструкторских бюро, технологических карт, чертежей и больших расчетов. Сварщики вместе с механиками на листочке прикинули примерную схему, размеры и взялись за работу.

Читайте также Украинский "Козак" получил новую антидроновую защиту

Подготовка начинается не с каркаса

Конечно перед этим пригнанные пикапы довели до надлежащего технического состояния – силовую, где нужно перебрали, ходовую немного усилили и адаптировали под фронтовой экстрим, поскольку каркас из профиля и решетчатая защита добавляют веса.

На переднем плане Ford Ranger с новой конструкцией защиты, а чуть дальше с таким же каркасом и сеткой Nissan Navara. Фото: Суспільне Вінниця

Там промелькнули несколько раз Ford Ranger, Nissan Navara в армейской матовой расцветке.

Читайте также Как украинцы защищают американские танки от дронов: видео

Была также версия Optimus RS, которую часто именуют Ford Optimus, хотя официально у "Форда" такого названия не существует, вероятно, то выкупленный где-то в заграничье тюнинг-проект.

С отступом от бортов и над крышей и продуманным входом/выходом. Фото: Общественное Винница

Без права на ошибку

Расчеты оказались точными. Оснащенные защитой по новому конструкционному построению пикапы выглядят хотя и слишком массвно, но все-таки надежно. Усиленная подвеска хорошо держит дополнительную нагрузку.

Читайте также В Украине наладили серийное производство антидронных сеток на американские танки

"Запрос был сделать полметра отступа по бокам и вверх 80 см, чтобы двери открывались свободно, а каркас мог выдержать нагрузку и держал геометрию авто", – рассказал электросварщик Олег Заворитный.

С едва ли не танковым габаритом

Конечно, с такими габаритами на дорогу общего пользования с интенсивным трафиком ехать не стоит – слишком превышен габарит по ширине. Это было видно по двум автомобилям разных производителей.

Согласитесь, это не просто подножка для удобного входа/выхода, а самая настоящая 50-сантиметровая палуба пикапа. Скриншот: Авто24

Если Navara в версии D40 по паспортной ширине имеет 1,89 метра, то при добавлении с каждой стороны отступа под край каркаса 50 см добавляют еще один метр ширины. Это суммарно выливается в почти трехметровый габарит – 2,89 метра.

Такой размер автоматически переносит транспортное средство в негабаритный сегмент, не вписывающийся в лимитированный норматив 2,5 – 2,55 метра. Обычно ширину 2,89 – 2,90 метра имеют гусеничные бульдозеры средней размерной группы или боевая техника – БТР, БМП.

Читайте также На Запорожском направлении дорогу накрывают антидроновим куполом: видео

По словам волонтера Дениса Романовского, работы проводились бесплатно и в нерабочее время. Деньги на запчасти собирали через друзей и соцсети. Машины уже отправились на Н-ское направление фронта.