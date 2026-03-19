На Київщині зменшилась кількість випадків керування напідпитку

Патрульна поліція Київської області продовжує фіксувати порушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння. За перші два місяці 2026 року правоохоронці склали 354 адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП. Це на 14% менше ніж за аналогічний період минулого року коли було складено 412 протоколів.

Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за низку серйозних порушень. Зокрема, йдеться про керування транспортом у стані наркотичного сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Також до порушень належить передача керування особі у стані сп’яніння та відмова від проходження огляду на відповідний стан.

Законодавство передбачає жорсткі санкції:

Перше порушення протягом року — штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на 1 рік

Повторне порушення — штраф 34 000 грн або адміністративний арешт до 10 діб із позбавленням права керування на 3 роки

Третє і більше порушення — штраф 51 000 грн або арешт до 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та можливою конфіскацією авто

Вживання наркотиків, у тому числі алкоголю, після ДТП — штраф 34 000 грн або арешт до 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки

Правоохоронці підкреслюють, що керування у стані сп’яніння є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. У такому стані водій втрачає здатність адекватно оцінювати ситуацію на дорозі та своєчасно реагувати на небезпеку.

Поліція закликає водіїв не ризикувати власним життям і безпекою інших учасників руху, дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані наркотичного сп’яніння.