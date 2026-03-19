В Киевской области уменьшилось количество случаев вождения в нетрезвом виде

Патрульная полиция Киевской области продолжает фиксировать нарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. За первые два месяца 2026 года правоохранители составили 354 административных протокола по статье 130 КУоАП. Это на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого года когда было составлено 412 протоколов.

Статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за ряд серьезных нарушений. В частности, речь идет об управлении транспортом в состоянии наркотического опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Также к нарушениям относится передача управления лицу в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на соответствующее состояние.

Законодательство предусматривает жесткие санкции:

Первое нарушение в течение года - штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год

Повторное нарушение - штраф 34 000 грн или административный арест до 10 суток с лишением права управления на 3 года

Третье и более нарушение - штраф 51 000 грн или арест до 15 суток с лишением права управления на 10 лет и возможной конфискацией авто

Употребление наркотиков, в том числе алкоголя, после ДТП - штраф 34 000 грн или арест до 15 суток с лишением права управления на 3 года

Правоохранители подчеркивают, что управление в состоянии опьянения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В таком состоянии водитель теряет способность адекватно оценивать ситуацию на дороге и своевременно реагировать на опасность.

Полиция призывает водителей не рисковать собственной жизнью и безопасностью других участников движения, соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии наркотического опьянения.