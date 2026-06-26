На Львівщині викрили начальника відділу митного поста: скільки брав за розмитнення

Апетити представника влади на кордоні росли пропорційно запитам на послугу. Спочатку тариф становив $50 за авто, але згодом зріс до нинішніх $60.

Про технологію роботи практично "приватизованого" митного поста на кордоні розповідає Львівська обласна прокуратура на своїй ФБ-сторінці.

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Копійка до копійки, цент до цента...

Правоохоронці задокументували оформлення 61 транспортного засобу (!), що декларувалися на цьому митному посту.

За версією слідства, за два крайні місяці нинішнього року митник отримав $3 660 неправомірної вигоди.

Після отримання чергової частини коштів – $2 880 – посадовця затримали.

На кордоні фактично "приватизувано" митне оформлення: за версією слідства, посадовець встановив фіксований тариф за кожну автівку. Фото: Львівська обласна прокуратура.

Піймали, але від посади ще не відсторонили

Начальнику митного поста повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Попри переконливі ознаки протиправних дій, процедура надалі складна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідство триває. Далі буде.