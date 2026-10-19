На Миколаївщині накрили масштабну схему крадіжки дизеля з локомотивів

Як повідомляє поліція Миколаївської області, організаторами підпільного бізнесу виявилися двоє жителів Вознесенська – 41-річний машиніст та його 39-річний напарник. Чоловіки облаштували справжню інженерну мережу прямо на одній із залізничних станцій. Про це пише enkorr.ua.

Для непомітного викачування солярки кмітливі українці використовували спеціальні насоси, шланги та замаскований підземний люк. Через нього пальне трубами перекачували до сусіднього приміщення, де одразу фасували у підготовлені каністри.

За один такий підхід залізничники привласнювали до 300 літрів якісного дизеля. Щоб приховати нестачі в баках, вони просто вносили фіктивні дані про витрати пального до офіційної документації Укрзалізниці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Затримання та наслідки

Правоохоронці взяли фігурантів на гарячому під час чергової зміни, коли ті встигли злити близько 290 літрів дизпального. Одразу після цього слідчі провели понад 40 масштабних обшуків у депо, автомобілях та вдома у підозрюваних.

Улов виявився солідним: поліція вилучила майже 1,9 тисячі літрів дизеля, обладнання для перекачування, транспортні засоби та чорнову документацію. Крім того, у хлопців знайшли чималу суму готівки – понад 10 тисяч доларів та майже пів мільйона гривень.

"Зараз обом працівникам локомотивної бригади вже повідомили про підозру у привласненні майна", – зазначають у поліції. Загальну суму збитків для державного перевізника ще підраховують, а слідчі шукають інших можливих учасників цієї схеми.

Схожі випадки на залізниці

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок масштабних крадіжок пального на залізниці. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно екскерівник локомотивного депо в Тернополі отримав підозру за те, що проґавив державного дизеля на 4,2 мільйона гривень.

Тоді слідчі з'ясували, що на списаній залізничній солярці майже рік безлімітно їздили звичайні легкові автомобілі. А ще раніше, у лютому цього року, поліція накрила групу працівників столичного депо Дарниця, які також систематично спустошували баки тепловозів.