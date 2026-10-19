В Николаевской области накрыли масштабную схему кражи дизеля из локомотивов

Как сообщает полиция Николаевской области, организаторами подпольного бизнеса оказались двое жителей Вознесенска.– 41-летний машинист и его 39-летний напарник. Мужчины обустроили настоящую инженерную сеть прямо на одной из железнодорожных станций. Об этом пишет enkorr.ua.

Для незаметной скачивания солярки сообразительные украинцы использовали специальные насосы, шланги и замаскированный подземный люк. Через него горючее трубами перекачивали в соседнее помещение, где сразу фасовали в подготовленные канистры.

За один такой подход железнодорожники присваивали до 300 литров качественного дизеля. Чтобы скрыть недостачи в баках, они просто вносили фиктивные данные о расходе топлива в официальную документацию Укрзализныци.

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Задержание и последствия

Правоохранители взяли фигурантов с поличным во время очередной смены, когда те успели слить около 290 литров дизтоплива. Сразу после этого следователи провели более 40 масштабных обысков в депо, автомобилях и дома подозреваемых.

Улов оказался солидным: полиция изъяла почти 1,9 тысяч литров дизеля, оборудование для перекачки, транспортные средства и черновую документацию. Кроме того, у ребят нашли немалую сумму наличных– более 10 тысяч долларов и почти полмиллиона гривен.

"Сейчас обоим работникам локомотивной бригады уже сообщили о подозрении в присвоении имущества",– отмечают в полиции. Общую сумму ущерба для государственного перевозчика еще подсчитывают, а следователи ищут других возможных участников этой схемы.

Похожие случаи на железной дороге

Напомним, что это далеко не первый случай масштабных краж горючего на железной дороге. Как уже сообщалось на нашем сайте, Недавно экскерующий локомотивного депо в Тернополе получил подозрение за то, что упустил государственного дизеля на 4,2 миллиона гривен.

Следователи выяснили, что на списанной железнодорожной солярке почти год безлимитно ездили обычные легковые автомобили. А еще раньше, в феврале этого года, полиция накрыла группу работников столичного депо Дарница, также систематически опустошали баки тепловозов.