На слитую с тепловозов солярку постоянные клиенты имели скидки

Для сокрытия такого количества выведенной из оборота солярки дельцы вносили в журналы учета недостоверную информацию, это давало основания официально списывать топливо. За один “выход” работники железной дороги сливали до 2000 литров дизеля.

Как сообщает полиция Киева, разлитое в канистры топливо потом за наличные продавали постоянным клиентам. Это было хорошо организованная схема с конкретным распределением обязанностей.

Читайте также На Тернопольщине дизельное топливо сливали с тепловозов и продавали

Воровали и сбывали организованно

В ходе расследования следователи Соломенского управления полиции Киева и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции полностью раскрыли схему. В этом деле роли были расписаны четко: кто-то отвечал за слив горючего, кто-то за логистику, сбыт, а кто-то за учет выведенного из оборота и пущенного в розницу дизеля.

В группе были ответственные за коммуникацию с клиентами, бухгалтерию и распределение полученных средств. Во главе всей группы стоял машинист локомотивных бригад депо "Дарница".

Брали дельцов с поличным и прямо на рабочем месте. Фото: оперативная съемка

Как действовала схема

Сама технология была не очень сложной. Фигуранты дела по договоренности осуществляли в глухих безлюдных местах слив дизельного топлива из баков тепловозов серии ЧМЭ3. Обычно это происходило в зоне маневровых работ на станциях Дарница и Киев-Пассажирский.

Лучшим периодом для "экспроприации" у государства горючего были ночные смены. Топливо ночью или ранним утром сливали в канистры и хранили в специально отведенных местах.

Читайте также Тем топливом вредно заправлять даже "горбатого" ЗАЗ-965

Без рекламаций на качество топлива

Раз в три дня наполненную тару вывозили на специально оборудованном автомобиле в собственные гаражи. В дальнейшем дизельное топливо реализовывали за наличные по разветвленной клиентской базе. Конечно, цену выставляли немного меньше АЗС, что привлекало.

Впрочем, качество дизеля было отличное – "Укрзализныця" закупает сертифицированное топливо у проверенных производителей.

Следствием установлено

Задокументировано не менее 10 фактов хищения горючего. В ходе следствия правоохранители провели несколько десятков санкционированных обысков по местам хранения, проживания и работы фигурантов на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей и города Киева.

Многоразовая тара пустой никогда не стояла – слитый из баков тепловозов очень качественный дизель в продаже был постоянно. Фото: оперативная съемка

С мест хранения краденого изъяли дизельное топливо, черновые записи, транспортные средства, документацию, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Это все подтверждает преступные действия, совершенные в условиях военного времени.

Это не просто кража, это – диверсия

В редакции Авто24 считают, что такие действия можно квалифицировать как диверсию против критической инфраструктуры государства. Это связано с тем, что железная дорога обеспечивает перевозку военных грузов, гуманитарной помощи, эвакуацию населения.

В конце концов, такая логистическая работа направлена на стабильность экономики и каждый украденный литр горючего ослабляет обороноспособность и жизнеобеспечение страны.

Читайте также Трое военных воров горючего об армейской пенсии могут забыть

Что инкриминируют дельцам

Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

После проведения необходимых процессуальных действий будет принято решение о сообщении подозрений другим участникам схемы.

Сколько "светит"

За совершение преступления по упомянутой статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.