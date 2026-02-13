Трое военных воров горючего об армейской пенсии могут забыть

Прокурорами Деснянской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в суд направлен обвинительный акт в отношении трех должностных лиц одной из воинских частей в Черниговской области. Они присваивали горюче-смазочные материалы и осуществляли их незаконный сбыт.

Часть не указывается, но в релизе упоминается, что досудебное расследование осуществлялось при содействии командования 169-го Учебного центра им. князя Ярослава Мудрого. Из открытых источников известно, что за этим именем стоит всем известная "Десна".

Читайте также С военного топливозаправщика тыловик сливал солярку на продажу: сколько зарабатывал за раз

Что натворили подозреваемые

Установлено, что начальник состава роты материального обеспечения организовал схему систематического угона дизельного горючего и бензина, находившихся на балансе воинской части.

В схему он привлек командира отделения роты материального обеспечения и начальника службы горюче-смазочных материалов.

Вручение подозрения: описание противозаконных действий на одном листе не уместилось. Фото: оперативная съемка

Как долго воровали

В период с августа 2024 по июль 2025 во время заправки военной автомобильной техники участники схемы осуществляли недолив горючего и вносили в раздаточно-сдаточные сведения и путевые листы завышенные данные по количеству фактически выданного горючего, чем искусственно создавали его "излишки".

Читайте также За вымогательство "десятины" по тендеру офицер-пограничник может получить 10 лет тюрьмы

В целях сокрытия преступной деятельности обвиняемые переливали излишки горючего в другие резервуары или бензовозы во время проведения проверок.

Таким образом, они присвоили около 13 тыс. литров дизельного топлива и почти 1 тыс. литров бензина, которые в дальнейшем реализовывались за денежные средства.

Допросы, обыски, очные ставки и другие процессуальные действия позади, теперь дело уже в суде. Фото: оперативная съемка

Какую статью инкриминируют

Противоправными действиями фигуранты дела нанесли государству ущерб на общую сумму более 400 тыс. грн.

Преступление должностных лиц воинской части квалифицировано по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (присвоение военного имущества, совершенное организованной группой, в условиях военного положения, причинившее существенный вред).

Читайте также Топливо для военной техники тыловики продавали тоннами

Сколько за это "дают"

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.