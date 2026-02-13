Троє військових крадіїв пального про армійську пенсію можуть забути

Прокурорами Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в суд направлено судовий акт у відношенні трьох посадових осіб однієї з військових частин на Чернігівщині. Вони присваивали горюче-смазочные материалы и осуществляли их незаконный сбыт.

Частина не виявляється, але в релізі згадується, що досудове розслідування здійснювалося при співучасті командування 169-го Учбового центру ім. князя Ярослава Мудрого. З відкритих джерел відомо, що за цією власною назвою стоїть всім відома "Десна".

Читайте також З військового паливозаправника тиловик зливав солярку на продаж: скільки заробляв за раз

Що накоїли підозрювані

Встановлено, що начальник складу роти матеріального забезпечення організував схему систематичного викрадення дизельного пального та бензину, що перебували на балансі військової частини.

До схеми він залучив командира відділення роти матеріального забезпечення та начальника служби паливно-мастильних матеріалів.

Вручення підозри: опис протизаконних дій на одному листку не вмістився. Фото: оперативна зйомка

Як довго крали

У період з серпня 2024 року по липень 2025 року під час заправки військової автомобільної техніки учасники схеми здійснювали недолив пального та вносили до роздавально-здавальних відомостей і дорожніх листів завищені дані щодо кількості фактично виданого пального, чим штучно створювали його “надлишки”.

Читайте також За вимагання "десятини" з тендеру офіцер-прикордонник може отримати 10 років вʼязниці

З метою приховування злочинної діяльності обвинувачені переливали надлишки пального до інших резервуарів або бензовозів під час проведення перевірок.

У такий спосіб вони привласнили близько 13 тис. літрів дизельного пального та майже 1 тис. літрів бензину, які надалі реалізовували за грошові кошти.

Допити, обшуки, очні ставки та інші процесуальні дії вже позаду, тепер справа уже в суді. Фото: оперативна зйомка

Яку статтю інкримінують

Протиправними діями фігуранти справи завдали державі збитків на загальну суму понад 400 тис грн.

Злочин службових осіб військової частини кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (привласнення військового майна, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду).

Читайте також Пальне для військової техніки тиловики продавали тоннами

Скільки за це "дають"