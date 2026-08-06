На Рівненщині конфісковані авто не дочекалися аукціону: кому дісталися машини

Весь конфіскат вже працює на армію. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що з початку року допомогу з конфіскованого майна вже отримали 24 військові частини.

Список переданого чималий

До переліку переданого увійшли шість автомобілів, один мотоцикл, два причепи, 1325 літрів дизельного пального, 10 бензопил, 88 кубометрів деревини, 433 метри сітки, а також мобільні телефони, ноутбуки та інше обладнання, необхідне для виконання бойових завдань.

Усе це майно було конфісковане в дохід держави за порушення митного законодавства або в межах кримінальних проваджень. Замість тривалого зберігання чи реалізації його спрямували безпосередньо на потреби війська.

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Передача техніки стала системною

Передача конфіскованого майна для потреб оборони вже стала сталою практикою на Рівненщині. Лише протягом 2025 року Рівненська ОВА передала військовим 16 автомобілів, квадроцикл, мотоцикл, причепи, пальне, бензопили, деревину, ноутбуки та інше обладнання.

Якщо порівнювати з нинішнім роком, то за сім місяців 2026-го військові вже отримали згаданих вище шість автомобілів. Це свідчить, що механізм передачі конфіскованого транспорту та майна продовжує працювати й надалі.

Митний конфіскат також іде на фронт

До забезпечення українських військових активно долучається і Рівненська митниця. Від початку повномасштабної війни вона передала Силам оборони 19 конфіскованих транспортних засобів загальною вартістю понад 2,3 млн грн. Загальна ж вартість переданого військовим конфіскованого майна перевищила 7 млн грн.

Таким чином автомобілі, мотоцикли, причепи та інше вилучене майно, яке зазвичай могло б роками простоювати на майданчиках або чекати реалізації через аукціони, фактично отримують друге життя, працюючи на забезпечення українських захисників.