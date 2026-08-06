В Ровенской области конфискованные авто не дождались аукциона: кому достались машины

Весь конфискат уже трудится на армию. Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что с начала года помощь из конфискованного имущества уже получили 24 воинские части.

Список переданного немалый

В перечень переданного вошли шесть автомобилей, один мотоцикл, два прицепа, 1325 литров дизельного горючего, 10 бензопил, 88 кубометров древесины, 433 метра сетки, а также мобильные телефоны, ноутбуки и другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.

Все это имущество было конфисковано в доход государства за нарушение таможенного законодательства или в пределах уголовных производств. Вместо длительного хранения или реализации его направили непосредственно на нужды войска.

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Передача техники стала системной

Передача конфискованного имущества для нужд обороны уже стала постоянной практикой в Ровенской области. Только в течение 2025 года Ровенская ОВА передала военным 16 автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, прицепы, горючее, бензопилы, древесину, ноутбуки и другое оборудование.

Если сравнивать с нынешним годом, то за семь месяцев 2026 военные уже получили упомянутых выше шесть автомобилей. Это говорит о том, что механизм передачи конфискованного транспорта и имущества продолжает работать и дальше.

Таможенный конфискат идет на фронт

К обеспечению украинских военных активно приобщается и Ровенская таможня. С начала полномасштабной войны она передала Силам обороны 19 конфискованных транспортных средств общей стоимостью более 2,3 млн. грн. Общая стоимость переданного военным конфискованного имущества превысила 7 млн грн.

Таким образом, автомобили, мотоциклы, прицепы и другое изъятое имущество, которое обычно могло бы годами простаивать на площадках или ждать реализации через аукционы, фактически получают вторую жизнь, работая на обеспечение украинских защитников.