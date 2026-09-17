На ринках ЄС дорожчає дизельне пальне: Україна на черзі

Вартість спотових партій дизельного пального в Європі 15 вересня оновила рекорд і сягнула в середньому $1644 за тонну. Різке погіршення балансу пропозиції та нові перебої з постачанням нафти й нафтопродуктів призвели до стрімкого подорожчання ресурсу, повідомляє enkorr.

Лише за один день, із 14 до 15 вересня, котирування дизпального зросли на $89/т. За останні п’ять днів приріст становив $172/т.

Попередній ціновий рекорд фіксували на початку квітня 2026 року — тоді вартість дизпального сягала $1593/т.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фізичний дизель дорожчий за біржові ф’ючерси

15 вересня ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі ICE закрилися на рівні близько $1568/т. Водночас премія фізичного ресурсу до ICE Gasoil становила $76/т.

Такий розрив свідчить про напружений баланс пропозиції дизельного пального на європейському ринку. Станом на 16 вересня ф’ючерси торгувалися в межах $1553/т.

Збереження високих цін на зовнішньому ринку безпосередньо впливає на собівартість імпортного ресурсу в Україні. Очікується, що вхідна вартість нових партій дизпального на півдні може зрости до 98,30–98,50 грн/л.

Наразі залежно від тривалості котирувального періоду та країни постачання собівартість ресурсу становить 94,40–96,75 грн/л.

Дизель в Україні вже по 100 грн/л

У першій половині дня 16 вересня ціни на дизельне пальне за основними напрямками зросли до 95,50–96 грн/л. Ще днем раніше на півдні пропозиції становили 93,50–94 грн/л.

В окремих пропозиціях у центральній частині України ціна вже перевищила 101 грн/л.

За словами трейдерів, нинішній рівень вартості ресурсу вже є надто високим для частини споживачів. Через це купівельна активність на ринку залишається слабкою.

У роздрібному сегменті ціна 100 грн/л також уже перестала бути винятковою. Вранці 16 вересня великі WOG і UPG та преміальна SOCAR встановили ціну 99,90 грн/л як на стандартні, так і на спеціальні марки дизельного пального.

За наявними даними, позначка у 100 грн/л може бути подолана найближчим часом.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", середня ціна дизельного пального в Україні 16 вересня становила 97,91 грн/л. За добу вона зросла на 85 коп./л, а від початку тижня — майже на 2 грн/л.