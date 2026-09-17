На рынках ЕС дорожает дизельное топливо: Украина на очереди

Стоимость спотовых партий дизельного горючего в Европе 15 сентября обновила рекорд и достигла в среднем $1644 за тонну. Резкое ухудшение баланса предложения и новые перебои с поставками нефти и нефтепродуктов привели к стремительному удорожанию ресурса. enkorr.

Только за один день, с 14 по 15 сентября, котировки дизтоплива выросли на $89/т. За последние пять дней прирост составил $172/т.

Предыдущий ценовой рекорд фиксировали в начале апреля 2026 – тогда стоимость дизтоплива достигала $1593/т.

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Физический дизель дороже биржевых фьючерсов

15 сентября фьючерсы на газойль на Лондонской бирже ICE закрылись на уровне около $1568/т. В то же время премия физического ресурса в ICE Gasoil составила $76/т.

Такой разрыв свидетельствует о напряженном балансе предложения дизельного горючего на европейском рынке. По состоянию на 16 сентября фьючерсы торговались около $1553/т.

Сохранение высоких цен на внешнем рынке оказывает непосредственное влияние на себестоимость импортного ресурса в Украине. Ожидается, что входная стоимость новых партий дизтоплива на юге может вырасти до 98,30– 98,50 грн/л.

В зависимости от продолжительности котировочного периода и страны поставки себестоимость ресурса составляет 94,40.– 96,75 грн/л.

Дизель в Украине уже по 100 грн/л

В первой половине дня 16 сентября цены на дизельное топливо по основным направлениям выросли до 95,50.– 96 грн/л. Еще днем ранее на юге предложения составляли 93,50– 94 грн/л.

В отдельных предложениях в центральной части Украины. уже превысила 101 грн/л.

По словам трейдеров, нынешний уровень стоимости ресурса уже слишком высок для части потребителей. Поэтому покупательная активность на рынке остается слабой.

В розничном сегменте цена 100 грн/л тоже уже перестала быть исключительной. Утром 16 сентября большие WOG и UPG и премиальная SOCAR установили цену 99,90 грн/л, как на стандартные, так и на специальные марки дизельного горючего.

По имеющимся данным, отметка в 100 грн/л может быть преодолена в ближайшее время.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", средняя цена дизельного горючего в Украине 16 сентября составила 97,91 грн/л. В сутки она выросла на 85 коп./л, а с начала недели – почти на 2 грн/л.